به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بر اندیشه امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ما در مقابل قانون تمکین محض میکنیم و اگر در پالایشگاه حضور یافتیم بر اساس قانون بوده و اگر قانون تشخیص دهد نباشیم به دیده منت می‌پذیریم و تمام هم و غم ما بر مبنای تعامل است.

براندیشه بیان کرد: سرمایه گذار بر اساس اصل ۴۴ و بر اساس منویات مقام معظم رهبری ترغیب می‌شود در بحث خصوصی سازی در استان حضور یابد، دامنه فعالیت فرد سرمایه گذار در استان مشهود است و در استان‌های زنجان و قزوین کارهای خوبی انجام داده است و در نهایت در مزایده پالایشگاه کرمانشاه برنده شد.

وی افزود: مزایده پالایشگاه کرمانشاه سه بار در فرابورس مطرح شد و نزدیک به دو سال طول کشید و قیمت ۱۷۹ میلیارد تومان عنوان شده بود، به دلیل اینکه سه بار مزایده برگزار شده بود و اگر دوباره بخواهند مزایده بگذارند باید مطمئن شوند کسی که شرکت کرده واقعا قصد شرکت در مزایده را دارد یا نه و لذا سرمایه گذار متقاضی شرکت در مزایده شد و گفتند که یک سوم ده درصد را به حساب خصوصی سازی واریز کنید تا از پای کار بودن سرمایه گذار اطمینان حاصل شود و بعد بر مبنای مرجع رسمی مزایده برگزار شود.

سرمایه گذار با قیمت 210 میلیارد تومان در مزایده برنده شد

براندیشه افزود: برج ۱۰، سرمایه گذار اقدام به تهیه مدارک برای سازمان خصوصی سازی نمود، بیست روز مهلت دادند تا در روزنامه های کثیرالانتشار چاپ شود و داوطلبان در مزایده شرکت کنند و سرمایه گذار روز بیستم مطلع شد که غیر از وی، شرکت دیگری در اصفهان طالب آن است.

رئیس هیئت مدیره پالایشگاه کرمانشاه تأکید کرد: شرکت اصفهانی ده میلیارد به قیمت ۱۷۹ میلیارد تومان اضافه کرد و سرمایه گذار فعلی ۳۰ میلیارد اضافه کرد و قیمت را به ۲۱۰ میلیارد تومان رساندیم و در مزایده برنده شد.

وی تأکید کرد: تمام صورت های مالی پالایشگاه کشور مطالعه شده، تراز مالی پالایشگاه کرمانشاه زیان ده بوده و سال قبلش به زیان انبوهی رسیده بود، شعار ما در بخش خصوصی تسهیل و تسریع در کارهاست و دست بخش خصوصی در سرمایه گذاری باز است.

بر اندیشه در خصوص قیمت واگذاری پالایشگاه کرمانشاه گفت: تصمیم گیری نهایی برای تعیین قیمت واگذاری پالایشگاه در مزایده با وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و وزیر نفت و تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی نهادهای نظارتی است.

وی در ادامه اظهار داشت: در تفاهم نامه بخش خصوصی با سازمان خصوصی سازی بندی وجود دارد مبنی بر اینکه اگر بعد از واگذاری مشخص شد که جنسی یا قلمی از قیمت گذاری فراموش شده، سازمان خصوصی سازی موظف است آن جنس را شناسایی و به بخش خصوصی اعلام کند.

براندیشه افزود: هیچ واسطه و چیزی در نحوه حضور سرمایه گذار در پالایشگاه کرمانشاه نبوده و الان که این مسائل پیش آمده، سرمایه گذار گفته است اگر پولم را عودت دهند دعاگوی همه هستم و در استان دیگری سرمایه گذاری میکنم، واکنون کمتر از سه ماه است که هیئت مدیره در مجموعه حضور یافته است.

وی اظهار داشت: قریب به ۴۰۰ نفر از همکاران ما نیروهای پیمانکاران هستند و ارتباط مستقیم با پالایشگاه نداشتند، در بدو ورود سرمایه گذار قریب به ۴۰۰ نفر را تغییر وضعیت داد و همه آنها قرارداد یک ساله دارند و هم اکنون کارمند پالایشگاه هستند تا بدانند ما به دنبال امنیت شغلی هستیم و در تفاهم نامه نیز عدد اشتغال این افراد تا ده سال تعهد داده شده است.

پالایشگاه کرمانشاه دو معضل کیفی سازی محصولات و بحث افزایش خوراک داشت

رئیس هیئت مدیره پالایشگاه کرمانشاه مرگ بخش خصوصی را در راکد ماندن آن عنوان کرد و گفت: پالایشگاه کرمانشاه دو معضل کیفی سازی محصولات و بحث افزایش خوراک را داشت، یکی از راههای جلوگیری از زیان پالایشگاه، توسعه آن است.

وی در خصوص حضور فاینانسور خارجی و ضمانت در بحث پالایشگاه کرمانشاه تأکید کرد: دولت در برنامه ششم، اولویت را به بخش خصوصی داده است، ظرفیت بخش خصوصی در تولید نفت باید به دو میلیون و هفتصد هزار بشکه برسد و ظرفیت نفت کوره نیز به ده درصد برسد اما پالایشگاه کرمانشاه ۴۰ درصد بالاتر نفت کوره تولید کرد و زیان ده بود.

براندیشه ادامه داد: فاینانسور یونانی اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری سیصد میلیون یورویی نموده است، هم اکنون ظرفیت تولید روزانه پالایشگاه ۲۰-۲۱ هزار بشکه است ما ظرفیت ۴۰-۸۰ هزار بشکه در روز را دیدیم و با فاینانسور خارجی تفاهم نامه امضا کردیم و تیمی از کارشناسان آنها نیز حضور یافتند.

وی افزود: ما با تکیه بر کارشناسان خود پالایشگاه، پالایشگاه را توسعه می‌دهیم و بومی سازی را مد نظر داریم و مشکلی از نظر نیروی کارآمد در پالایشگاه نداریم، هم اکنون فاینانسور پای کار است و یک فاینانسور دیگر از شرکت ایرانی نیز آمده است و ما بحث فاینانسور را با دو مجموعه ایرانی و خارجی احیا کردیم.

رئیس هیئت مدیره پالایشگاه کرمانشاه افزود: بحث کیفی سازی نیاز به پول دارد، ما به دنبال اخذ مجوز از وزارت نفت برای افزایش ظرفیت خوراک پالایشگاه هستیم.

براندیشه در ادامه اظهار داشت: ما قصد داشتیم برنامه کلنگ زنی پروژه ای باحضور مسئولان دولتی در پالایشگاه داشته باشیم که حوادث تروریستی تهران پیش آمد.

وی تأکید کرد: بخش خصوصی اگر زمان را از دست بدهد کارش تمام است، ما اطلاعیه ای برای جذب نیرو های جدید دادیم و اولویت نیز با متقاضیان کرمانشاه است.

براندیشه افزود: یکی از آرزوهای پالایشگاه استفاده از میعانات گازی است، و معاون وزیر نیز موافقت ضمنی در بحث تزریق میعانات گازی مارون نموده است و ما پیگیر شدیم تا از طریق خطوط لوله اقدام شود.

وی اظهار کرد: تمام هم و غم ما طرح توسعه پالایشگاه است و در بحث محیط زیست نیز پالایشگاه کرمانشاه بصورت آنلاین تجهیزاتی دارد که هر لحظه ما چک میشویم و اگر ذره ای از معیارهای زیست محیطی خارج شویم تذکر می‌دهند.

دست مساعدت به سمت نمایندگان دراز میکنیم

براندیشه در پاسخ به سوالی مبنی بر قیمت واگذاری پالایشگاه و ضرورت رفع ابهام در این مورد گفت: در بحث قیمت، پاسخ این سوال را باید سازمان خصوصی سازی بدهد. ما در تعیین قیمت دخیل نبودیم اما هر زمان قانون تصمیم بگیرد ما تمکین میکنیم، نمایندگان مجلس نیز نامه ای را در خصوص پالایشگاه کرمانشاه محضر مقام معظم رهبری نوشتند و ما گفتیم به احترام این نامه حرفی در بحث شفاف سازی نمی زنیم.

وی در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص رفع ابهام در واگذاری پالایشگاه گفت: پاسخ برخی سوالات نزد ما نیست و ما دوست داشتیم پاسخ این سؤالات محقق شود، ما به کمک همه احتیاج داریم و دست مساعدت به سمت نمایندگان دراز میکنیم.

براندیشه در خصوص دعوت به مناظره عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: بخش خصوصی در حد و اندازه مباحثه و مناظره نیست، ما وارد اتوبان شدیم تا همه در یک مسیر حرکت کنیم ما دست تعظیم به سینه در مقابل نمایندگان گذاشتیم و میخواهیم که ما را کمک کنند.

وی در خصوص موضوع توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه افزود: هیچ چیزی در این زمینه به ما ابلاغ نشده است و در رابطه با کنسل شدن قرارداد هم هیچ چیزی به ما ابلاغ نشده است و اگر موردی باشد باید از طریق استاندار یا سازمان خصوصی سازی کشور به ما ابلاغ شود و تاکنون ابلاغی بدست ما نرسیده و الان داریم کارمان را انجام می‌دهیم.

رئیس هیئت مدیره پالایشگاه کرمانشاه با بیان اینکه حیات پالایشگاه در تولید است، گفت: ما الان به فکر تولید هستیم، اصلا قراردادی هم برای تغییر کاربری نداریم.

وی در خصوص بحث وقفی بودن زمین پالایشگاه توضیح داد: اختلاف نظری با اوقاف در خصوص زمین پالایشگاه پیش آمده است باید گفت که پالایشگاه کرمانشاه شامل سه بخش خطوط لوله، پالایشگاه و پخش است، مسئولان پالایشگاه مدعی هستند که یک و نیم هکتار از زمین آن وقفی است اما اوقاف بحث دیگری را دارد و از طریق قانون پیگیر این مسئله هستیم، سرمایه گذار نیز سهام پالایشگاه را خریده و مشکلی از نظر قانون بورس ندارد. و هنوز حکمی در خصوص مسئله وقفی بودن پالایشگاه با موضوع دیگری داده نشده است.

رئیس هیئت مدیره پالایشگاه کرمانشاه تأکید کرد: ما حدی برای مناظره با آقای مصری نداریم و هیچ چیزی غیر از تعامل نداریم.