دوومیدانی کاران همدانی به مسابقات نوجوانان جهان اعزام شدند

مسعود بنوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام دوومیدانی کاران همدانی به مسابقات نوجوانان جهان اظهار داشت: سید امیر زمانپور و آرمین شاه ملکی دوومیدانی کاران همدان هستند که با درخشش در رقابتهای مختلف و اردوهای تیم ملی موفق به ثبت حضور خود در تیم ملی شدند.
وی افزود: سید امیر زمانپور تنها نماینده ایران در ماده ۱۵۰۰ متر خواهد بود و آرمین ملکشاهی نیز تنها نماینده کشورمان در ۱۰ کیلومتر پیادهروی است.
دبیر هیئت دوومیدانی استانهمدان با اشاره به همراهی رئیس هیئت دوومیدانی همدان با تیم ملی در این رقابتها، گفت: مرتضی خورشیدی با حکم فدراسیون دوومیدانی بهعنوان سرپرست تیم ملی دوومیدانی، نوجوانان را در رقابتهای جهانی همراهی میکند.
بنوان عنوان کرد: رقابتهای دوومیدانی نوجوانان جهان طی روزهای ۲۱ تا ۲۵ تیرماه در نایروبی کنیا دنبال میشود.
وی بابیان اینکه دوومیدانی همدان در کشور حرفهای زیادی برای گفتن دارد، بیان کرد: دوومیدانی همدان در کشور ریشه پیداکرده و از استانهایی است که در این زمینه سابقه بسیار دیرینهای دارد.
دبیر هیئت دوومیدانی استانهمدان عنوان کرد: کسب مدالهای مختلف دوومیدانی کاران همدان در مسابقات کشوری ثابت کرده که ورزشکاران از مربیان زبده و باتجربه بهره بردهاند.
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