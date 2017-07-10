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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۵

دبیر هیئت دوومیدانی استان‌همدان:

دوومیدانی کاران همدانی به مسابقات نوجوانان جهان اعزام شدند

دوومیدانی کاران همدانی به مسابقات نوجوانان جهان اعزام شدند

همدان- دبیر هیئت دوومیدانی استان‌همدان گفت: دوومیدانی کاران استان همدان به همراه تیم ملی برای حضور در رقابت‌های دوومیدانی نوجوانان جهان، عازم کنیا شدند.

مسعود بنوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام دوومیدانی کاران همدانی به مسابقات نوجوانان جهان اظهار داشت: سید امیر زمان‌پور و آرمین شاه ملکی دوومیدانی کاران همدان هستند که با درخشش در رقابت‌های مختلف و اردوهای تیم ملی موفق به ثبت حضور خود در تیم ملی شدند.

وی افزود: سید امیر زمان‌پور تنها نماینده ایران در ماده ۱۵۰۰ متر خواهد بود و آرمین ملک‌شاهی نیز تنها نماینده کشورمان در ۱۰ کیلومتر پیاده‌روی است.

دبیر هیئت دوومیدانی استان‌همدان با اشاره به همراهی رئیس هیئت دوومیدانی همدان با تیم ملی در این رقابت‌ها، گفت: مرتضی خورشیدی با حکم فدراسیون دوومیدانی به‌عنوان سرپرست تیم ملی دوومیدانی، نوجوانان را در رقابت‌های جهانی همراهی می‌کند.

بنوان عنوان کرد: رقابت‌های دوومیدانی نوجوانان جهان طی روزهای ۲۱ تا ۲۵ تیرماه در نایروبی کنیا دنبال می‌شود.

وی بابیان اینکه دوومیدانی همدان در کشور حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، بیان کرد: دوومیدانی همدان در کشور ریشه پیداکرده و از استان‌هایی است که در این زمینه سابقه بسیار دیرینه‌ای دارد.

دبیر هیئت دوومیدانی استان‌همدان عنوان کرد: کسب مدال‌های مختلف دوومیدانی کاران همدان در مسابقات کشوری ثابت کرده که ورزشکاران از مربیان زبده و باتجربه بهره برده‌اند.

کد مطلب 4026905

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