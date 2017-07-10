دوومیدانی کاران همدانی به مسابقات نوجوانان جهان اعزام شدند

مسعود بنوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام دوومیدانی کاران همدانی به مسابقات نوجوانان جهان اظهار داشت: سید امیر زمان‌پور و آرمین شاه ملکی دوومیدانی کاران همدان هستند که با درخشش در رقابت‌های مختلف و اردوهای تیم ملی موفق به ثبت حضور خود در تیم ملی شدند.

وی افزود: سید امیر زمان‌پور تنها نماینده ایران در ماده ۱۵۰۰ متر خواهد بود و آرمین ملک‌شاهی نیز تنها نماینده کشورمان در ۱۰ کیلومتر پیاده‌روی است.

دبیر هیئت دوومیدانی استان‌همدان با اشاره به همراهی رئیس هیئت دوومیدانی همدان با تیم ملی در این رقابت‌ها، گفت: مرتضی خورشیدی با حکم فدراسیون دوومیدانی به‌عنوان سرپرست تیم ملی دوومیدانی، نوجوانان را در رقابت‌های جهانی همراهی می‌کند.



بنوان عنوان کرد: رقابت‌های دوومیدانی نوجوانان جهان طی روزهای ۲۱ تا ۲۵ تیرماه در نایروبی کنیا دنبال می‌شود.

وی بابیان اینکه دوومیدانی همدان در کشور حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، بیان کرد: دوومیدانی همدان در کشور ریشه پیداکرده و از استان‌هایی است که در این زمینه سابقه بسیار دیرینه‌ای دارد.

دبیر هیئت دوومیدانی استان‌همدان عنوان کرد: کسب مدال‌های مختلف دوومیدانی کاران همدان در مسابقات کشوری ثابت کرده که ورزشکاران از مربیان زبده و باتجربه بهره برده‌اند.