تاثیر منفی قاچاق پوشاک بر نساجی اردبیل/تولید بومی حمایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نصیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: به عنوان مثال کارخانه نساجی اردبیل به جای اشتغال پنج‌هزارنفری تنها با ۱۵۰ نفر کار می‌کند و نزدیک به هزار و ۵۰۰ چرخ‌خیاطی آن بلااستفاده مانده و مستهلک می‌شود.

وی افزود: قاچاق پوشاک یکی از دلایل رکود واحدهای نساجی است و موجب بی‌اعتمادی به تولیدات داخلی می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل تأکید کرد: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ضروری است از تولیدات داخلی حمایت شده و به ویژه برای توسعه اقتصادی استان مصرف تولیدات بومی فرهنگ‌سازی شوند.

نصیری با اذعان به اینکه در برخی مواقع اجناس خارجی با کیفیت برتر قلمداد می‌شود، اضافه کرد: این در حالی است که بارها مشاهده شده پوشاک تولید داخل با برندهای خارجی و چند برابر قیمت به فروش می‌رسد.

وی متذکر شد: در استان اردبیل وضعیت قاچاق کالا و ارز بحرانی نیست و با کاهش در تمامی حوزه‌ها نیز مواجه شده اما در مجموع لازم است برای کاهش قاچاق از تولید ملی حمایت کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل تأکید کرد: در صورتی که سود نامتعارف قاچاق کاهش یابد میزان آن نیز با کاهش همراه خواهد شد و در صورتی که قاچاقچی احساس ناامنی کند، میزان قاچاق کاهش می‌یابد.

نصیری با اشاره به امنیت کامل مرزها و گمرکات استان متذکر شد: با هرگونه مصادیق قاچاق با هماهنگی کامل دستگاه‌ها به جد و در کمترین زمان برخورد می‌شود.

وی به تشکیل بانک اطلاعاتی جهت شناسایی قاچاقچیان اشاره کرد و گفت: در مجموع اردبیل وضعیت مطلوبی به لحاظ مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد.