۸۴ فقره تصادف در خراسان جنوبی رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در هفته گذشته ۳۹ فقره تصادف در جاده های استان و ۴۵ فقره تصادف در معابر درون شهری استان رخ داده است.

وی با بیان اینکه یک نفر در این تصادفات جان خود را از دست داده که مربوط به تصادفات جاده ای بوده است، اظهارکرد: مجموعا در تصادفات هفته گذشته ۱۰۵ نفر زخمی شده اند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی عنوان کرد: از مجموع مصدومین ۵۲ نفر مربوط به حوادث رانندگی جاده ای و ۵۳ نفر زخمی های تصادفات درون شهری بوده اند.

وی با بیان اینکه بیشتر آمار زخمی ها در تصادفات درون شهری مربوط به موتورسواران با ۶۱ درصد بوده است، عنوان کرد: در معابر درون شهری ۲۵ درصد تصادف به دلیل رعایت نکردن حق تقدم ، ۲۵ درصد بی توجهی به جلو و هشت درصد تغییر ناگهانی مسیر بوده است.

سردار شجاع با بیان اینکه در تصادفات جاده ای نیز ۴۳ درصد حوادث در محورهای اصلی، هشت درصد محورهای فرعی و ۴۹ درصد در جاده های روستای بوده است، گفت: علت ۴۵ درصد تصادفات جاده ای واژگونی خودرو بوده است.

وی با بیان اینکه ۷۲ درصد تصافات جاده ای بین ساعت های ۱۲ ظهر تا ۲۴ نیمه شب به وقوع پیوسته است، بیان کرد: بی توجهی به جلو با ۴۲ درصد ، تخطی از سرعت مطمئنه با ۱۹ درصد و تجاوز و انحراف به چپ با ۹درصد از مهم ترین علل تصادفات جاده ای بوده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به اعمال قانون ۹ هزار و ۴۰۴ تخلف در سطح جاده های استان طی هفته گذشته بیان داشت: از این تعداد چهار هزار ۱۷۴ تخلف حادثه ساز بوده است.