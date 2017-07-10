۳۲دوره آموزشی ویژه تب کریمه کنگو در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی در نشست شورای پدافند غیرعامل استان سمنان که ظهر دوشنبه در استانداری برگزار شد، ضمن اشاره به طرحهای کنترلگر در حوزه مقابله با تب کریمه کنگو، بیان کرد: از آغاز سال جاری تاکنون ۳۲ دوره آموزشی با حضور یک هزار و ۴۳۷ نفر ساعت گروههای هدف شامل قصابیها، طباخیها، مراکز تهیه غذا و ... در سطح هشت شهرستان استان برگزارشده است.
وی افزود: شناساندن بیماری تب کنگو، آموزش، ترویج و اطلاعرسانی ازجمله اهداف برگزاری این دورههای آموزشی بوده است همچنین اداره کل دامپزشکی استان سمنان در این برهه زمانی ۴۵ هزار پیامک درباره بیماری تب کریمه کنگو به جامعه هدف در معرض انتقال عامل این بیماری ارسال کرده است.
مدیرکل دامپزشکی استان سمنان، بابیان اینکه شناخت علائم و کارکرد عامل این بیماری در بدن یکی از اهداف این اداره کل در طرحهای اطلاعرسانی و آگاهی بخشی است، تأکید کرد: این بیماری بهصورت ناگهانی در بدن میزبان آغاز میشود و در صورت عدم درمان بهموقع میتوان جان فرد را نیز درخطر بیندازد لذا برخورد با این بیماری در اولویت نهادهای نظارتی مانند دامپزشکی است.
سعیدی درباره راههای جلوگیری از تب کریمه کنگو، بیان داشت: نخستین راه جلوگیری که بسیار درباره آن تأکید شده، ذبح دام در کشتارگاههای مجاز است چراکه این مکانها از وسایلی مانند کلاه، عینک، لباس مخصوص، روپوش، چکمه، دستکش، ماسک و مایعات مخصوص ضدعفونی استفاده میکنند که بهاحتمال بسیار زیاد این مسائل در ذبح خانگی گوسفندان رعایت نمیشود.
وی افزود: از دیگر موارد پیشگیری این بیماری جلوگیری از گزش کنه عامل این بیماری، احتیاط در تماس بادام، شستشوی کامل دست و صورت پس از تماس بادام، تعویض لباس، چکمه و دستکش پس از تماس بادام و شستشوی آنها ترجیحاً با مواد ضدعفونیکننده و استفاده از وسایل ایمنی در هنگام تماس با موارد مشکوک تب خونریزی دهنده کریمه کنگو هستند.
مدیرکل دامپزشکی استان سمنان، بدون اشاره به اینکه آیا نمونهای از این بیماری در استان مشاهدهشده یا خیر، تأکید کرد: این بیماری در برخی استانهای کشور دیدهشده که با توجه به فصل تکثیر کنه ها به خصوص کنه عامل این بیماری، احتمال بروز موارد بیماری دور از انتظار نخواهد بود.
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