۷۲۷ نیرو در سازمان نظام پزشکی خراسان جنوبی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل بلالی مود ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از ساختمان جدید نظام پزشکی در بیرجند بیان کرد: سازمان نظام پزشکی خراسان جنوبی دارای ۷۲۷ نفر عضو است.

وی با اشاره به افتتاح ساختمان نظام پزشکی بیرجند بیان کرد: برای افتتاح این ساختمان بیش از ۵۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.

بلالی با بیان اینکه دفاع از حقوق بیماران از مهم ترین اهداف سازمان نظام پزشکی است، گفت: تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی و حق و حقوق بیماران از دیگر اهداف افتتاح این پروژه بوده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی بیرجند بیان کرد: در حال حاضر سازمان نظام پزشکی در شهرستان فردوس با ۱۱۰ عضو، قاین با ۱۰۸ عضو و طبس با ۲۰۸ عضو فعال هستند.

بنا به گفته بلالی، ۱۲ فوق تخصص، ۵۰۹ داروساز و ۱۰۴ پزشک عمومی در سازمان نظام پزشکی خراسان جنوبی فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اقدامت انجام شده در راستای رسیدگی به شکایات، بیان کرد: طی سال گذشته به تعداد ۳۳ فقره پرونده رسیدگی شد.

بلالی با بیان اینکه طی سال جاری نیز ۱۰ فقره پرونده شکایت تشکیل شده است، گفت: همچنین طی سال های ۹۴ و ۹۳ به ترتیب به ۵۹ و ۴۰ فقره پرونده شکایت رسیدگی شد.