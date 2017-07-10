به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر دوشنبه در جلسه ای با حضور معاون وزیر راه با اشاره به اینکه انتظار داریم مشکلات پروژه های حوزه راه لرستان را حل و فصل کنید، اظهار داشت: این ها پروژه های حیاتی زیرساختی هستند که هنوز تعیین تکلیف نشده اند.

وی با بیان اینکه پروژه کمربندی خرم آباد حلقه مفقوده ای در اتصال پروژه آزادراه خرم آباد – پل زال به آزادراه خرم آباد- اراک است، تصریح کرد: ماشین هایی که از خوزستان می آیند اتصال شان به آزادراه اراک مشخص نیست.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مشاور پروژه گزینه هایی را در این خصوص مطرح کرده و یک مورد پذیرش شد، این کمربندی را را سه تا چهار کیلومتر شیب دادند و نهایی شد و قبول کردند که به آزاد راه اضافه شود و نیاز است دستور آن را بدهید.

بازوند با اشاره به اینکه پروژه آزادراه خرم آباد - اراک مشکلاتی در بحث تملک ها به ویژه در راه آهن مشکل جدی داریم، گفت: راه آهن پول دارد اما نمی توانیم آن را به حوزه تملک بدهیم.

وی با بیان اینکه خواهش می کنیم اصلاح موافقت نامه کنید که از اعتبارات راه آهن پول تملک اراضی را بدهیم، این پروژه متوقف است، تصریح کرد: ایراد دوم پروژه راه آهن بروکراسی اداری برای پول گرفتن است، به محض اینکه استارت زده شود تا پول دست پیمانکار بیاید ۳ تا ۴ ماه طول می کشد.

استاندار لرستان با اشاره به محور بروجرد- اراک گفت: این محور ورودی استان است و ۲۳ کیلومتر آن دست اراک است و کار ما را انجام نمی دهند.

بازوند خطاب به معاون وزیر راه اظهار داشت: این ۲۳ کیلومتر از بروجرد تا توره را که به صورت رفت و برگشت است و چهارخطه نیست را به لرستان تفویض کنید تا مسیر آن را اصلاح کنیم.

وی با بیان اینکه جاده بزنوید به لیروک به عنوان یک پروژه راه روستایی و با یک بلدوزر حل نمی شود و این پروژه برای ما حیاتی است، تصریح کرد: یک سدی ساخته می شود به نام لیروک، این سد در حوزه لرستان است اما به آن دسترسی نداریم و راه آن را الان در قالب راه روستایی دارید احداث می کنید.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه این مسیر بسیار صعب العبور است و تونل های یک کیلومتری می خورد و کار سختی است، افزود: اگر می خواهید این پروژه محقق شود قرارداد را باید مستقل کنید و آقای خدابخشی نماینده مردم الیگودرز نیز به شدت دنبال آن است.

بازوند در ادامه با انتقاد از وضعیت تقاطع پلیس راه بروجرد – دورود گفت: این تقاطع هرکس بیاید نمی داند از کجا برود، اگر غریبه ای بیاید باید اسمش را بگذارد «تقاطع چه کنم؟»

وی یادآور شد: مسیر رفت و برگشت آن مشخص نیست.