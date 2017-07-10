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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۷

با سخنرانی استاد شمشیری؛

سبک زندگی اسلامی در نسخه‌های شفابخش قرآن بررسی می‌شود

سبک زندگی اسلامی در نسخه‌های شفابخش قرآن بررسی می‌شود

اصفهان - استاد شمشیری با اجرای برنامه نسخه های شفابخش قرآن در اصفهان به سبک زندگی اسلامی از زبان قرآن می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب نسخه‌های شفابخش نوشته استاد عبدالکریم شمشیری (محمددوست) است که توسط حوزه هنری استان اصفهان به چاپ رسیده است و در طول سال‌های گذشته با استقبال خوبی از سوی جوانان برخوردار شده است.

این کتاب به استفاده و کاربرد برخی از آیات قرآن برای رفع  مشکلات روزمره زندگی انسان‌ها در حوزه مادی و معنوی می‌پردازد.

تمامی کاربردهای بیان شده برای  این آیات نورانی و شفابخش از سخنان پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین اقتباس شده است.

استاد شمشیری که کتاب های زیادی در زمینه زندگی و کاربرد آیات مختلف قرآن کریم دارد، برای اجرای برنامه نسخه های شفابخش قرآن و سخنرانی در خصوص آیات کاربردی قرآن به اصفهان می‌آید و ساعت ۱۷:۳۰ روز پنج شنبه ۲۲ تیرماه در خصوص آیات کاربردی در زندگی و سبک زندگی اسلامی در حوزه هنری اصفهان، سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 4026915

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