به گزارش خبرنگار مهر، کتاب نسخه‌های شفابخش نوشته استاد عبدالکریم شمشیری (محمددوست) است که توسط حوزه هنری استان اصفهان به چاپ رسیده است و در طول سال‌های گذشته با استقبال خوبی از سوی جوانان برخوردار شده است.

این کتاب به استفاده و کاربرد برخی از آیات قرآن برای رفع مشکلات روزمره زندگی انسان‌ها در حوزه مادی و معنوی می‌پردازد.

تمامی کاربردهای بیان شده برای این آیات نورانی و شفابخش از سخنان پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین اقتباس شده است.

استاد شمشیری که کتاب های زیادی در زمینه زندگی و کاربرد آیات مختلف قرآن کریم دارد، برای اجرای برنامه نسخه های شفابخش قرآن و سخنرانی در خصوص آیات کاربردی قرآن به اصفهان می‌آید و ساعت ۱۷:۳۰ روز پنج شنبه ۲۲ تیرماه در خصوص آیات کاربردی در زندگی و سبک زندگی اسلامی در حوزه هنری اصفهان، سخنرانی خواهد کرد.