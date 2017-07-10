مسابقات تیراندازی بانوان بسیجی همدان برگزار شد

ناصر محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی استانی تیراندازی بانوان بسیجی همدان اظهار داشت: مسابقات انتخابی استانی بانوان بسیجی در رشته تیراندازی تپانچه و بادی در سالن شهید ضرابیان همدان با حضور ۳۵ ورزشکار از شهرستان‌های ملایر، تویسرکان، اسدآباد، بهار و همدان برگزار شد.

وی افزود: ۳۵ تیرانداز در رشته‌های تپانچه و بادی به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت تیراندازی استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در این مسابقات در رشته بادی، مبینا قربانپور از همدان، سحر سیف‌الهی از ملایر، صبا زنگنه از ملایر و فاطمه عبدی از همدان به ترتیب عناوین اول تا چهارم را از آن خود کردند.

محمودی عنوان کرد: در رشته تپانچه، سیما شکری از ملایر، فاطمه به همین از همدان، سحر اسدی و معصومه شاهی از ملایر و زهرا حسنی از همدان عناوین برتر را کسب کردند و برای مسابقات کشوری انتخاب شدند.

رئیس هیئت تیراندازی استان همدان بابیان اینکه در همدان برای توسعه رشته تیراندازی زحمت‌های بسیاری کشیده شده است، بیان کرد: استان همدان ظرفیت بسیار بالایی در رشته تیراندازی دارد و ورزشکاران همدانی ظرفیت جهانی در این رشته دارند و همیشه در مسابقات خود را ثابت کرده‌اند.

وی با اشاره به آغار فعالیت مدرسه تیراندازی استان همدان نیز گفت: با شروع فصل تابستان طبق برنامه ریزی های قبلی مدرسه تیراندازی استان در سالن شهید ضرابیان کار خود را آغاز کرده است.