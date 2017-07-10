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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۷

رئیس هیئت تیراندازی استان‌همدان:

مسابقات تیراندازی بانوان بسیجی همدان برگزار شد

مسابقات تیراندازی بانوان بسیجی همدان برگزار شد

همدان-رئیس هیئت تیراندازی استان‌همدان گفت: بانوان بسیجی استان‌همدان به‌منظور حضور در المپیاد تیراندازی کشور، با هم به رقابت پرداختند.

ناصر محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات انتخابی استانی تیراندازی بانوان بسیجی همدان اظهار داشت: مسابقات انتخابی استانی بانوان بسیجی در رشته تیراندازی تپانچه و بادی در سالن شهید ضرابیان همدان با حضور ۳۵ ورزشکار از شهرستان‌های ملایر، تویسرکان، اسدآباد، بهار و همدان برگزار شد.

وی افزود: ۳۵ تیرانداز در رشته‌های تپانچه و بادی به رقابت پرداختند.

 رئیس هیئت تیراندازی استان‌همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در این مسابقات در رشته بادی، مبینا قربانپور از همدان، سحر سیف‌الهی از ملایر، صبا زنگنه از ملایر و فاطمه عبدی از همدان به ترتیب عناوین اول تا چهارم را از آن خود کردند.

محمودی عنوان کرد: در رشته تپانچه، سیما شکری از ملایر، فاطمه به همین از همدان، سحر اسدی و معصومه شاهی از ملایر و زهرا حسنی از همدان عناوین برتر را کسب کردند و برای مسابقات کشوری انتخاب شدند.

رئیس هیئت تیراندازی استان همدان بابیان اینکه در همدان برای توسعه رشته تیراندازی زحمت‌های بسیاری کشیده شده است، بیان کرد: استان همدان ظرفیت بسیار بالایی در رشته تیراندازی دارد و ورزشکاران همدانی ظرفیت جهانی در این رشته دارند و همیشه در مسابقات خود را ثابت کرده‌اند.

وی با اشاره به آغار فعالیت مدرسه تیراندازی استان همدان نیز گفت: با شروع فصل تابستان طبق برنامه ریزی های قبلی مدرسه تیراندازی استان در سالن شهید ضرابیان کار خود را آغاز کرده است.

کد مطلب 4026916

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