به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی شیمیزوف» مدیرعامل شرکت روستک می‌گوید که دو کشور روسیه و عربستان سعودی توافقنامه اولیه همکاری نظامی به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار را امضا کرده اند.

شیمیزوف گفت: ما مذاکراتی را با عربستان انجام داده ایم و توافقات اولیه بر سر یک معامله نظامی به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار، صورت گرفته است. البته این قرارداد شرط هایی همچون ساختن این تکنولوژی در خود کشور عربستان دارد و ما در حال بررسی چگونگی اجرای این قرارداد هستیم و شاید کارخانه تولید سلاحی مانند سلاح کلاشینکوف و دیگر تسلیحات را در این کشور بنا کنیم.

وی افزود: عربستان به ما اعلام کرد که شما سامانه اس ۳۰۰ را به ایران ندهید و ما آن را از شما خریداری می کنیم.