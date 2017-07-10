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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۲۰

مدیر شرکت روستک:عربستان گفت اس ۳۰۰ را به ایران ندهید ما می‌خریم

مدیر شرکت روستک:عربستان گفت اس ۳۰۰ را به ایران ندهید ما می‌خریم

مدیر عامل شرکت روستک از توافقات اولیه یک همکاری نظامی میان روسیه و عربستان به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی شیمیزوف» مدیرعامل شرکت روستک می‌گوید که دو کشور روسیه و عربستان سعودی توافقنامه اولیه همکاری نظامی به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار را امضا کرده اند.

شیمیزوف گفت: ما مذاکراتی را با عربستان انجام داده ایم و توافقات اولیه بر سر  یک معامله نظامی به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار، صورت گرفته است. البته این قرارداد شرط هایی همچون ساختن این تکنولوژی در خود کشور عربستان دارد و ما در حال بررسی چگونگی اجرای این قرارداد هستیم و شاید کارخانه تولید سلاحی مانند سلاح کلاشینکوف و دیگر تسلیحات را در این کشور بنا کنیم.

وی افزود: عربستان به ما اعلام کرد که شما سامانه اس ۳۰۰ را به ایران ندهید و ما آن را از شما خریداری می کنیم. 

کد مطلب 4026918

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