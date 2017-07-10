۴۰ میلیارد ریال برای بهسازی دیواره های رودخانه نکا برآورد شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله جمشیدی ظهر شنبه درنشست ادواری کارگروه پشتیبانی پدافند غیر عامل مازندران با اشاره به انباشت مصالح در زیر پل نکا رود بیان کرد: شهرداری نکا به عنوان متولی پاکسازی و بهسازی این مکان را به خوبی انجام داده است همچنین درخصوص تحویل ونگهداری این مکان رایزنیهای لازم با اداره آب و فاضلاب صورت گرفته شد تا بستر رودخانه از هرگونه آلودگی وانباشت مصالح پاک شود.
وی افزود: رودخانه نکا بیشترین پر پیچ وخم را در سطح رودخانههای استان دارا است که بیشترین آسیب را به دیوارههای حفاظتی وارد میکند لذا دراین راستا بهسازی و مقاومخ سازی دیوارههای حفاظتی اصلی مهم به شمار میآید که توسط شهرداری مورد توجه قرار گرفته است.
شهردار نکا با اشاره به اینکه ۴۰ میلیارد ریال برای احداث دیوارههای حفاظتی رودخانه نکا برآورد شد تصریح کرد: بستر رودخانه نیازمند لایروبی وبهسازی میباشد همچنین برای احداث دیوارههای حفاظتی، واگذاری و بهسازی این دیوارهها ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
به گفته جمشیدی احداث مکانهای تفریحی به بستر رودخانه شهر آسیب وارد نمیکند چرا که آزادسازی حاشیه رودخانهها با هدف جلوگیری از ساخت وسازهای بی رویه انجام شد.
وی ادامه داد: برای کاهش خسارات در محلهها ونقاط حساس شهر شیرهای هیدرانت آتشنشانی خریداری شد که به زودی در نقاط حساس شهر، پاساژها، بازار و ادارات نصب میشود.
شهردار نکا اضافه کرد: برای کاهش خطرات احتمالی از آب گرفتگیهای سطحی و سیلابها در شهرستان کانالهای سطح شهر به صورت ویژه لایروبی میشوند.
جمشیدی با اشاره به روانسازی ترافیک درسطح شهر نکا افزود: به دلیل خطی بودن شهرستان نکا ودسترسی به تنها جاده اصلی شهر به مراتب در ساعات روز قفل ترافیکی را درسطح شهر رقم می زند لذا جهت برون رفت از این مشکل احداث پل سی متری به عنوان کلید شکستن قفل ترافیکی میباشد در صورتی که آزادسازی این معابر با قوت به اتمام برسد این پروژه روند خوبی را شاهد خواهد بود.
وی اضافه کرد: در جهت آزادسازی معابر، توسعه زیر ساختها و بافتهای فرسوده شهرداری نکا برنامههای بسیار کارایی را در دست اجرا دارد که با عملیاتی شدن این طرحها بخش اعظمی از مشکلات مرتفع و شاخصهای یک شهر خوب برای نکا رقم زده میشود.
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