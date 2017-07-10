برخورد با تخلفات در ادارات استان کرمانشاه باید وظیفه شرعی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز دوشنبه در نشست با معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور که به منظور تودیع و معارفه مدیر کل دیوان محاسبات استان کرمانشاه گفت: مهمترین راه رسیدن به آرامش فردی و اجتماعی، انجام صحیح وظیفه‌ای است که بر دوش هر کس گذاشته اند.

وی افزود: این انقلاب و نظام به بهای اندکی بدست ما نرسیده است و خون بهترین جوانان این کشور برای انقلاب نثار شده است و امروز نیز وظیفه‌ای است بر دوش ما که این انقلاب با سلامت حفظ کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: انجام وظیفه مهمترین عامل رسیدن به این مهم است و امام خمینی (ره) نیز از همان ابتدای انقلاب اسلامی بر انجام تکلیف و وظیفه تاکید داشتند.

لازم به ذکر است در این نشست از زحمات «علی خلیلی» تقدیر و تشکر شد و «محمد علمداری» به عنوان مدیر کل جدید دیوان محاسبات استان کرمانشاه معرفی شد.