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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه مطرح کرد:

برخورد با تخلفات در ادارات استان کرمانشاه باید وظیفه شرعی باشد

برخورد با تخلفات در ادارات استان کرمانشاه باید وظیفه شرعی باشد

کرمانشاه- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه گفت: برخورد با تخلفات و بی قانونی ها در ادارات و نهاد های استان باید همانند یک وظیفه شرعی و با جدیت انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز دوشنبه در نشست با معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور که به منظور تودیع و معارفه مدیر کل دیوان محاسبات استان کرمانشاه گفت:  مهمترین راه رسیدن به آرامش فردی و اجتماعی، انجام صحیح  وظیفه‌ای است که بر دوش هر کس گذاشته اند.

وی افزود: این انقلاب و نظام به بهای اندکی بدست ما نرسیده است  و خون بهترین جوانان این کشور برای انقلاب نثار شده است و امروز نیز وظیفه‌ای است بر دوش ما که این انقلاب  با سلامت حفظ کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه ادامه داد: انجام وظیفه مهمترین عامل رسیدن به این مهم است و امام خمینی (ره) نیز از همان ابتدای انقلاب اسلامی بر انجام تکلیف و وظیفه  تاکید داشتند.

لازم به ذکر است در این نشست از زحمات  «علی خلیلی»   تقدیر و تشکر  شد و  «محمد علمداری»   به عنوان مدیر کل جدید دیوان محاسبات استان کرمانشاه معرفی شد.

کد مطلب 4026922

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