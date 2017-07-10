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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۷

مهر خبر می‌دهد؛

صدورحکم پرونده تخریب سفارت عربستان تاهفته آینده/ ۷متهم دفاع کردند

صدورحکم پرونده تخریب سفارت عربستان تاهفته آینده/ ۷متهم دفاع کردند

جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده سفارت عربستان امروز صبح برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۸و ۲۹ تیر ۹۵ بود که دو جلسه رسیدگی به اتهامات متعرضان به سفارت عربستان در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار و ۲۱ متهم تفهیم اتهام شده و دفاعیات آنها نیز اخذ شد. پس از این جلسه، پرونده یکی از متهمان که به اشتباه به دادگاه کارکنان دولت آمده بود به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. در نهایت پس از چهار ماه دادگاه حکم این متهمان را صادر و ۱۳ متهم را به حبس تعلیقی محکوم کرد. تعدادی از متهمان نیز تبرئه شدند.با اعتراض تعدادی از متهمان،پرونده برای رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.

امروز صبح و در شعبه ۵۳دادگاه تجدید نظر رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده انجام شد.جلسه این دادگاه ۲ساعت به طول انجامید و در نهایت قاضی پرونده ختم رسیدگی به پرونده را اعلام کرد.به این ترتیب این جلسه اولین و آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه تجدید نظر بود.

در این جلسه هفت نفر از متهمان پرونده سفارت عربستان به دفاع خود از پرداختند و قرار است ظرف یک هفته آینده حکم پرونده صادر شود.

کد مطلب 4026928

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