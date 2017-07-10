بزرگترین پایانه حمل و نقل عمومی پهنه جنوب تهران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی ظهر امروز در حاشیه بازدید معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری تهران از پروژه پایانه مترو جوانمرد قصاب در جمع خبرنگاران، گفت: بزرگ ترین پایانه پهنه جنوب شهر تهران در قالب مجموعه ای چندمنظوره و ترکیبی از تمامی مدهای حمل و نقلی شامل اتوبوس، تاکسی، بی آرتی، ون و خودروهای سواری در مجاورت ایستگاه مترو جوانمرد قصاب در حال احداث است.

صفوی با اشاره به تردد روزانه ۲۵ هزار مسافر در ایستگاه مترو جوانمرد قصاب افزود: این پایانه ظرفیت گردش ۸۵۳ دستگاه از مدهای حمل ونقلی، پوشش ۱۲ خط ، پارک ۵۷۰ خودرو سواری و توقف ۱۱۱ دستگاه حمل و نقلی عمومی دارد.

وی خدمات رسانی به محدوده حریم را از اولویت های مدیریت شهری منطقه ۲۰ برشمرد و گفت: ۵ مورد از خطوط حمل ونقل عمومی تحت پوشش پایانه جوانمرد قصاب، مربوط به شهرهای اقماری از جمله باقرشهر، قرچک، ورامین، قمصر و تورقوزآباد است.

شهردار منطقه ۲۰ به تمدن ۸ هزارساله شهرری اشاره کرد و افزود: فضاهای توقف ناوگان، مسیرهای عبوری عابرین پیاده و پارک سوار مسقف می شود و معماری فاخری برای آن طراحی شده و کاملا متناسب با سابقه تاریخی شهرری است.

مازیار حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در جریان بازدید میدانی از مراحل پیشرفت عملیات عمرانی پایانه و پارک سوار جوانمرد قصاب که با حضور شهردار و مدیران ارشد منطقه ۲۰ انجام شد، زمان افتتاح و بهره برداری از این پروژه بزرگ ترافیکی را مهرماه و پیش از بازگشایی مدارس اعلام کرد.

پایانه جوانمرد قصاب با مساحت ۴۳ هزار مترمربعی در مجاورت ایستگاه مترو جوانمرد با پیشرفت ۶۰ درصدی در حال اجراست.