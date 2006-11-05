كبريايي زاده در گفتگو با مهر خبر داد : توسعه سايت بيوتكنولوژي مركز رشد دانشگاه علوم پزشكي تهران / ايجاد فضاي اختصاصي براي توليد محصولات ترومبولوتيك

دكتر عباس كبريايي زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : هم اكنون دو سايت بيوتكنولوژي در مركز رشد وجود دارد كه توليد سلول هاي پروكاريوت و يوروكاريوت را در دستور كار دارد.

وي خاطرنشان كرد: در راستاي سياست هاي توسعه اي بخش بيوتكنولوژي مركز رشد، سالن ديگري براي توليد محصولات ترومبولوتيك به اين بخش اضافه مي شود.

رئيس مركز رشد واحدهاي فناوري فرآورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تهران با اشاره به برنامه ريزي اين مركز براي فعاليت در بخش نانو گفت: در بخش نانو هنوز در مرحله برنامه ريزي قرار داريم و تا زماني كه پروژه اي مشخص تعريف نشود فعاليتي نيز صورت نمي گيرد.

وي اظهار داشت: هم اكنون تنها چند ايده در خصوص فناوري نانو به مركز رشد رسيده كه عمدتاً در حوزه تشخيص بيماري ها است.

كبريايي زاده به تارگت درماني يا هدف درماني به عنوان يكي ديگر از زمينه هاي فعاليت در مركز رشد واحدهاي فناوري فرآورده هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تهران اشاره كرد و افزود: سايت محصولات راديو دارو به طور اختصاصي در اين مركز وجود ندارد اما در زمينه تارگت درماني يكي از پروژه هاي در دست اجرا است كه از مواد "بيومتريال" براي اين نوع درمان استفاده مي شود.