قاچاق کالا در اردبیل ۱۲ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ شهبازی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: وضعیت قاچاق کالا در مبادی ورودی و مرزهای استان به شدت تحت مراقبت است و در نتیجه آن با کاهش قاچاق مواجه هستیم.
وی افزود: در وضعیت دستگیری قاچاقچیان نیز با بهبود ۲۲ درصدی مواجه هستیم و در مجموع وضعیت کنترل و برخورد با قاچاق و قاچاقچی بهبود یافته است.
مدیرکل انتظامی استانداری اردبیل به کاهش قاچاق کود شیمیایی، ارز، لوازمخانگی و تجهیزات ماهواره اشاره کرد و گفت: در مشروبات شیشهای الکلی که در مسیر ترانزیت شناسایی شدهاند نیز کاهش ۴۳ درصدی به ثبت رسیده است.
شهبازی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص قاچاق میوه، سبزی جات و صیفیجات افزود: تنها یک مورد پرونده قاچاق کلم تشکیل شده است.
وی متذکر شد: دولت به دنبال تمرکز بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مبادی ورودی به جای سطح عرضه است و در این راستا استان اردبیل وضعیت مطلوبی دارد.
وی همچنین به خرید دستگاه X-RAY برای گمرک بیله سوار اشاره کرد و گفت: به محض ورود و نصب دستگاه وضعیت کنترل کالاها به مراتب بهبود خواهد یافت.
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