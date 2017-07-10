قاچاق کالا در اردبیل ۱۲ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ شهبازی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: وضعیت قاچاق کالا در مبادی ورودی و مرزهای استان به شدت تحت مراقبت است و در نتیجه آن با کاهش قاچاق مواجه هستیم.

وی افزود: در وضعیت دستگیری قاچاقچیان نیز با بهبود ۲۲ درصدی مواجه هستیم و در مجموع وضعیت کنترل و برخورد با قاچاق و قاچاقچی بهبود یافته است.

مدیرکل انتظامی استانداری اردبیل به کاهش قاچاق کود شیمیایی، ارز، لوازم‌خانگی و تجهیزات ماهواره اشاره کرد و گفت: در مشروبات شیشه‌ای الکلی که در مسیر ترانزیت شناسایی شده‌اند نیز کاهش ۴۳ درصدی به ثبت رسیده است.

شهبازی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص قاچاق میوه، سبزی جات و صیفی‌جات افزود: تنها یک مورد پرونده قاچاق کلم تشکیل شده است.

وی متذکر شد: دولت به دنبال تمرکز بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مبادی ورودی به جای سطح عرضه است و در این راستا استان اردبیل وضعیت مطلوبی دارد.

وی همچنین به خرید دستگاه X-RAY برای گمرک بیله سوار اشاره کرد و گفت: به محض ورود و نصب دستگاه وضعیت کنترل کالاها به مراتب بهبود خواهد یافت.