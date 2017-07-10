آب شهر ایوان امروز قطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه آب و فاضلاب شهری ایوان، از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ امروز به مدت دو ساعت قطع می شود.

این قطعی به علت شکستگی لوله اصلی شهر است که به محض تعمیر ، مجددا آب شبکه وصل می شود.