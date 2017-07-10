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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

آب شهر ایوان امروز قطع می شود

آب شهر ایوان امروز قطع می شود

ایلام- طبق اعلام مسئولان شرکت آب و فاضلاب شهرستان ایوان، آب شهر ایوان امروز به مدت دو ساعت قطع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه آب و فاضلاب شهری ایوان،  از ساعت ۱۴ لغایت ۱۶ امروز به مدت دو ساعت قطع می شود.

این قطعی به علت شکستگی لوله اصلی شهر است که به محض تعمیر ، مجددا آب شبکه وصل می شود.

کد مطلب 4026931

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