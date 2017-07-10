خطر ازدست دادن میلیاردها دلار سود در شرکتهای آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، نگرانیها در بین شرکتهای بزرگ نفت و گاز آمریکا در مورد لایحه جدید اعمال تحریمهای ضد روسیه در حال افزایش است. اقتصاددان روسی، ولادیسلاو گینک تخمین میزند شرکتهای انرژی آمریکا به علت این تحریمها با ریسک از دست دادن میلیاردها دلار مواجه خواهند شد.
طبق گفته والاستریتژورنال، شرکتهای انرژی مثل اکسونموبایل و شورون، همچنین نمایندگان سایر صنایع آمریکا، نگرانیهای خود را درباره ایجاد محدودیتهای جدید ضد موسکو بیان کردهاند و میگویند این تحریمها میتواند به سود شرکتهای آمریکایی، د مقایسه با شرکتهای غیر آمریکایی که هیچ پروژه مشترکی با شرکتهای روسی ندارند، آسیب میزند.
این روزنامه با اشاره به تلاش اکسون موبایل برای لابی کردن، اضافه میکند که این شرکت برای قانونگذاران اطلاعاتی را در مورد تاثیر منفی احتمالی این لایحه قانونی پیشنهادی، بر سود این شرکت فراهم آورده است.
طبق گفته ولادیسلاو گینکو که اقتصاددان و سخنران آکادمی ریاست جمهوری اقتصاد ملی و اداره عمومی روسیه است، در موقعیتی که تحریمهای ضد روسیه تصویب و اجرا شوند، کاخ سفید در دوراهی بین منفعت سیاسی و سود اقتصادی گیر خواهد کرد.
گینکو در مصاحبهای با رادیو اسپاتنیک میگوید: رییس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ به خوبی میداند که گرفتار شده است. یک خط مشی سیاست خارجی معین به وی اعمال شده است. اما ترامپ باید در مورد این تحریمها تصمیم درستی بگیرد چرا که این محدودیتها به عنوان مانعی بر سر راه برنامه «دوباره آمریکا را با شکوه کنیم» او قرار خواهد گرفت.
بخش اقتصادی برنامه ترامپ توسعه صنعت نفت و گاز را دنبال میکند که بدون همکاری با شرکتهای روسی، به سختی ممکن است.
این اقتصاددان تاکید کرد: سال گذشته روسیه از نظر تولید روزانه از عربستان سعودی که بزرگترین تولیدکننده نفت خام جهان است پیشی گرفت. به همین علت است که پروژههای مشترک با روسیه میتواند منفعت استراتژیکی برای شرکتهای انرژی آمریکایی تلقی شود.
او اشاره میکند که ضررهای احتمالی شرکتهای انرژی آمریکایی به بحث جدیای در هنگام در نظر گرفتن این تحریمها تبدیل شده است.
گینکو نتیجه میگیرد: ترامپ باید از تمام قدرت و اختیار خود برای گرفتن تصمیم درست استفاده کند. او باید با نمایندگان شرکتهای گازی و نفتی آمریکا دیدار کند و برای آنها آنچه را که در حال اتفاق افتادن است توضیح دهد. آمریکا به همکاری با روسیه نیازمند است و به همین دلیل چنین تحریمهایی معقول به نظر نمیرسد. آمریکا با ریسک از دست دادن میلیاردها دلار روبرو میشود. در چهار سال آینده این ضررها میتواند به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.
در ۱۵ جون مجلس سنای آمریکا با اکثریت قاطع تحریمهایی علیه ایران تصویب کرد که در ضمیمه آن تحریمهای جدیدی هم ضد روسیه اعمال شده بود. این لایحه هنوز باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و سپس توست ترامپ امضا شود تا به قانون تبدیل شود.
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