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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

استفاده از دفترچه بیمه در بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر حذف شد

استفاده از دفترچه بیمه در بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر حذف شد

شهرکرد- مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: استفاده از دفترچه بیمه در بیمارستان امام علی فرخ شهر حذف شد.

محمود جاوید در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به استفاده از دفترچه بیمه در بیمارستان امام علی فرخ شهر حذف شد، اظهار داشت: تمام خدمات در بیمارستان امام علی(ع) فرخ شهر به صورت الکترونیکی انجام می شود و دفترچه بیمه کاربردی دیگر در این بیمارستان ندارد.

وی با اشاره به رضایت مردم در ارائه خدمات الکترونیکی جایگزین دفترچه بیمه، عنوان کرد: سرعت عمل در ارائه خدمات درمانی در این بیمارستان افزایش یافته است.

 مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بیمارستان امام علی فرخ شهر بزرگترین مرکز درمانی تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری است که توسعه این بیمارستان در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 4026936

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