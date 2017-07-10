استفاده از دفترچه بیمه در بیمارستان تامین اجتماعی فرخ شهر حذف شد

محمود جاوید در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به استفاده از دفترچه بیمه در بیمارستان امام علی فرخ شهر حذف شد، اظهار داشت: تمام خدمات در بیمارستان امام علی(ع) فرخ شهر به صورت الکترونیکی انجام می شود و دفترچه بیمه کاربردی دیگر در این بیمارستان ندارد.

وی با اشاره به رضایت مردم در ارائه خدمات الکترونیکی جایگزین دفترچه بیمه، عنوان کرد: سرعت عمل در ارائه خدمات درمانی در این بیمارستان افزایش یافته است.

مدیر درمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: بیمارستان امام علی فرخ شهر بزرگترین مرکز درمانی تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری است که توسعه این بیمارستان در دستور کار قرار گرفته است.