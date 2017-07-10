  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۴

بخشدار صالح آباد:

پروژه آب شیرین‌کن صالح‌آباد در آستانه بهره‌برداری است

پروژه آب شیرین‌کن صالح‌آباد در آستانه بهره‌برداری است

ایلام-بخشدار صالح آباد گفت: پروژه آب شیرین‌کن صالح‌آباد با ۹۵ درصد پیشرفت در آستانه بهره‌برداری است.

محمد تاسمه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روژه آب شیرین‌کن صالح آباد با پیشرفت قابل توجه ۹۵ درصدی در آستانه بهره‌برداری است.

وی گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع و با هزینه ۱۵ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی احداث شده است که برای این کار ۶۰۰ متر خطوط انتقال بین مخازن و تاسیسات آب شیرین کن اجرا شده است.

تاسمه افزود: با افتتاح این پروژه آب شهر صالح آباد از کیفیت بالایی برخوردار می‌شود و شاهد ارتقاء خوبی در کیفیت آب این شهر خواهیم بود.

بخشدار صالح آباد بیان داشت: این پروژه با ظرفیت تولید یک هزار و ۷۲۸ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز به زودی توسط مدیران ارشد استان به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از پروژه آب شیرین کن صالح آباد، جمعیتی بالغ بر پنج هزار و ۸۰۰ نفر به طور شبانه روز و مستمر از آب شیرین بهره مند می شوند.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح، ظرفیت آب شرب این شهر بیش از چهار برابر می شود و علاوه بر این تامین آب شرب مورد نیاز شهر صالح آباد، بدلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائرین عتبات عالیات اهمیت زیادی دارد.

کد مطلب 4026939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها