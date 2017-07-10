محمد تاسمه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روژه آب شیرین‌کن صالح آباد با پیشرفت قابل توجه ۹۵ درصدی در آستانه بهره‌برداری است.

وی گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۴۰۰ متر مربع و با هزینه ۱۵ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی احداث شده است که برای این کار ۶۰۰ متر خطوط انتقال بین مخازن و تاسیسات آب شیرین کن اجرا شده است.

تاسمه افزود: با افتتاح این پروژه آب شهر صالح آباد از کیفیت بالایی برخوردار می‌شود و شاهد ارتقاء خوبی در کیفیت آب این شهر خواهیم بود.

بخشدار صالح آباد بیان داشت: این پروژه با ظرفیت تولید یک هزار و ۷۲۸ متر مکعب آب شیرین در شبانه روز به زودی توسط مدیران ارشد استان به بهره برداری خواهد رسید.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از پروژه آب شیرین کن صالح آباد، جمعیتی بالغ بر پنج هزار و ۸۰۰ نفر به طور شبانه روز و مستمر از آب شیرین بهره مند می شوند.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح، ظرفیت آب شرب این شهر بیش از چهار برابر می شود و علاوه بر این تامین آب شرب مورد نیاز شهر صالح آباد، بدلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائرین عتبات عالیات اهمیت زیادی دارد.