کیفیت آب شرب اردبیل منطبق با استانداردها است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاک نژاد بعدازظهر دوشنبه در بازدید از سد یامچی اردبیل تصریح کرد: وضعیت کیفی آب شرب اردبیل به صورت مستمر با همکاری مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی استان مورد سنجش قرار میگیرد.
وی افزود: آزمایشات مستمر فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و میکروبی انجام میشود و مجموع آزمایشهای صورت گرفته کیفیت آب شرب را تائید کرده است.
مدیرعامل آب و فاضلاب شهری استان با اذعان به اینکه مصرف آب شرب هیچ نگرانی ندارد، ادامه داد: توصیه ما به شهروندان عدم خرید آب بستهبندی و مصرف آب شرب لولهکشی است.
خاک نژاد در خصوص بو و رنگ آب شرب اردبیل نیز افزود: در فصول گرم اغلب گلهمندیهایی در این خصوص طرح میشد که با برداشت آب از سطوح بالای سد یامچی توسط بارج های شناور مشکلات بو و رنگ رفع شده است.
وی افزود: در حال حاضر تصفیهخانه آب شرب اردبیل نیز به عنوان یکی از مجهزترین و پیشرفتهترین تصفیهخانههای آب کشور فعال است و آب خروجی آن به هیچ عنوان آلودگی ندارد.
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