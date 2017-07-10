بیش از ۱۷ راکتور اتمی فرانسه تا سال ۲۰۲۵ تعطیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «نیکولا هولو» وزیر محیط زیست فرانسه امروز دوشنبه از تصمیم این کشور به تعطیلی بیش از ۱۷ راکتور هسته ای تا سال میلادی ۲۰۲۵ خبر داد.

این تصمیم در راستای تطابق با قانون انرژی های تجدید پذیر انجام می شود که مستلزم کاهش ۵۰ درصدی برق تولیدی از محل نیروگاه های هسته ای است.

گفتنی است فرانسه از جمله کشورهای متعهد به توافق آب و هوایی پاریس است که برای پرهیز از مخاطرات زیست محیطی، کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و هسته ای را در دستور کار خود قرار داده حال آنکه در مقابل، ایالات متحده آمریکا از زمان آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، از این توافق فاصله گرفته است.