پابرجا بودن ناملایمات جامعه پزشکی/مشکل مالیات همواره در میدان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زالی ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از ساختمان نظام پزشکی بیرجند بیان کرد: تاکنون گام های خوبی در جامعه پزشکی برداشته شده است.

وی با بیان اینکه جامعه پزشکی ناملایمات و کاستی های زیادی داشته است، افزود: مالیات، عوارض و تعرفه‌ها از جمله مشکلاتی بوده که همواره مطرح و پا برجا است و مانع خدمت‌رسانی به جامعه می‌شود.

زالی با بیان اینکه با توجه به همدلی و همراهی موجود بین همکاران، مشکلات جامعه پزشکی را دچار کم کاری نمی کند، گفت: بدون شک هرچه اتحاد، انسجام و همدلی بیشتری باشد، خروجی کارها نیز بهتر خواهد بود.

وی از برگزاری انتخابات نظام پزشکی در ۳۰ تیرماه سال جاری خبر داد و گفت: باید برای برگزاری هر چه بهتر این انتخابات تلاش شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: حضور پر شور در انتخابات نظام پزشکی سبب نظامی پویا و فعال می‌شود.

وی با بیان اینکه باید به جامعه پزشکی به طور ویژه توجه شود، گفت: سازمان نظام پزشکی، پشتیبان و زمینه ساز تحولات در عرصه‌های پیشرفت پزشکی است.

زالی با اشاره به فعالیت های سازمان نظام پزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: خوشبختانه سازمان نظام پزشکی در این استان از اعضا واصحاب حرفه‌ای برخوردار است.