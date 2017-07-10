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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۹

معاون آموزش مدرسه علمیه آیت الله بهاری(ره):

طلاب در تابستان نباید از درس و بحث فاصله بگیرند

طلاب در تابستان نباید از درس و بحث فاصله بگیرند

بهار - معاون آموزش مدرسه علمیه آیت الله بهاری(ره) شهرستان بهار گفت: طلاب در تابستان نباید از درس و بحث فاصله بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی رستگار ظهر دوشنبه در جمع روحانیون با اشاره به دوره تابستانی مدرسه علمیه آیت الله بهاری(ره) استان همدان، گفت: اگر طلاب در اوقات فراغت ارتباط خود را با درس و بحث قطع کنند، بخش قابل توجهی از مسائل علمی را فراموش خواهند کرد بنابراین باید در ایام تابستان به مرور دروس بپردازند.

حجت الاسلام رستگار با اشاره به اهمیت استفاده درست از زمان در زندگی طلبگی، گفت: یکی از مسائل مهم برای پیشرفت تحصیلی طلاب علوم دینی، استفاده درست از زمان  و اوقات فراغت است.

معاون آموزش مدرسه علمیه آیت الله بهاری(ره) شهرستان بهار، با اشاره به دوره تابستانی این مدرسه، گفت: دوره تابستانی این مدرسه به مدت یک ماه در ماه مبارک رمضان برگزار شد و دهه سوم این دوره در مشهد مقدس و در کنار بارگاه ملکوتی امام هشتم امام رضا(ع) ادامه داشت.

وی با اشاره به نحوه اجرای دوره تابستانی ادامه داد: طلاب همه روزه ۳ ساعت در کارگاه دانش افزایی صرف و نحو و یک ساعت در کارگاه تجوید قرآن کریم شرکت می کردند.

حجت الاسلام رستگار با بیان اینکه محور دروس حوزه در سطح یک تقویت بنیه علمی طلاب است، گفت: طلاب باید در سطح یک بنیه علمی خود را به خصوص در علم ادبیات عرب تقویت کنند.

کد مطلب 4026957

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