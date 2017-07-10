اردوهای جهادی تنها در کارهای عمرانی خلاصه نشود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری ظهر دوشنبه در ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی بیرجند اظهار داشت: دستگاه های اجرایی می توانند برای تسریع در پروژه های عمرانی از ظرفیت اردوهای جهادی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تصور غلطی در مورد عدم نیازمندی روستاهای شهرستان بیرجند وجود دارد، بیان کرد: دستگاه های اجرایی شهرستان باید خودشان نیازسنجی در این زمینه انجام داده و از بسیج سازندگی تقاضا کنیم تا برای رفع نیازمندی شهرستان کمک کنند.

فرماندار بیرجند با اشاره به اینکه عموما نگاه به اردوهای جهادی کمک به بحث های سازندگی و عمرانی است، عنوان داشت: اردوهای جهادی می توانند در بحث های فرهنگی و آموزشی، اقتصادی و اشتغال، کارگاه های آموزشی، طرح های مطالعاتی و مسائل پزشکی نیز کمک کنند که برای تحقق این امر دستگاه ها با توجه به نیازهای اولویت دار روستا می توانند پیشنهاد ارائه دهند.

ناصری به چالش آب به عنوان بزرگترین چالش استان اشاره کرد و گفت: برای مقابله با مشکلات باید در وهله نخست آموزش های لازم برای استفاده بهینه از منابع موجود ارائه شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان نیاز است که اشتغال جایگزین به روستاییان معرفی و در این زمینه فرهنگ سازی انجام شود.

فرماندار بیرجند تاکید کرد: اگر میخواهیم کار ریشه ای به حل مشکل کمک کنیم باید در هر دستگاهی یک کارشناس زبده برای پیگیری امور اردوهای جهادی تعیین شود.

ناصری با تاکید بر اینکه اردوهای جهادی را تنها در کارهای عمرانی خلاصه نکنیم، بیان داشت: اردوهای جهادی ظرفیت بزرگی است که می توان از آن در همه بخش های فرهنگی، پزشکی و اقتصادی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه در همه زمینه ها به فعالیت های اردوهای جهادی نیازمندیم، افزود: از نظر میزان محرومیت برخی از روستاهای بیرجند در حد روستاهای سربیشه هستند اما دیده نشده اند.

فرماندار بیرجند اضافه کرد: اگر می بینیم بیرجند توسعه داشته بخش زیادی از این توسعه به دلیل سرمایه گذاری مردم بوده نه اینکه دولت اعتبار ویژه ای به آن اختصاص داده باشد.

ناصری با اشاره به اینکه در توسعه شهری سال ۹۱ یک روستا به شهر بیرجند الحاق شد اما هنوز هم در حد روستا باقی مانده چراکه درامد شهرداری کفاف آن را نمی دهد، بیان داشت: همه این ها نشان می دهد هنوز هم نیازمند نگاه ویژه به شهرستان بیرجند هستیم که بخشی از این نیاز باید توسط اردوهای جهادی رفع شود.