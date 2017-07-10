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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۰

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد:

۱۳۰۰ میلیارد تومان مالیات در یزد وصول شد

۱۳۰۰ میلیارد تومان مالیات در یزد وصول شد

یزد ـ مدیرکل امور مالیاتی استان یزد از وصول هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان مالیات در استان یزد خبر داد و گفت: ۱۰۰ درصد درآمدهای مالیاتی تعیین شده برای استان یزد وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر اسدی پیش از ظهر امروز در نشستی خبری به مناسبت هفته مالیات با اشاره به درآمدهای مالیاتی استان یزد اظهار داشت: سال گذشته ۱۰۰ درصد درآمد مالیاتی تعیین شده برای استان یزد محقق و هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شد.

وی افزود: گاهی عنوان می‌شود که یزد بزرگترین استان مالیات دهنده کشور است که این موضوع صحت ندارد زیرا ۵۰ درصد مالیات کشور از استان تهران و ۵۰ درصد بقیه از ۳۰ استان دیگر تامین می شود و برخی استان‌ها نظیر اصفهان، آذربایجان شرقی، خوزستان، خراسان رضوی و حتی کرمان چند برابر یزد مالیات پرداخت می کنند.

اسدی یادآور شد: در استان یزد ۲۸ درصد درآمدهای مالیاتی از مالیات بر حقوق، ۳۰ تا ۴۰ درصد از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی، ۴۰ درصد از مالیات بر ارزش افزوده و بخشی نیز از مالیات صنوف، کسبه، پزشکان و ... تامین می شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد مالیات‌های معوق نیز بیان کرد: متاسفانه امکان اعلام رقم معوقات وجود ندارد اما بسیاری از معوقات وصول شده ضمن اینکه معوقه‌های استان یزد از میانگین کشوری پایین‌تر است.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد ادامه داد: وصول مالیات‌های معوق در استان یزد نیز نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است و یزد توانسته در این زمینه موفق‌تر عمل کند.

اسدی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد فرار مالیاتی بیان کرد: فرار مالیاتی معمولا بر اساس محاسباتی بر پایه تولید ناخالص ملی برآورد می شود و رقم دقیقی نیست زیرا اگر امکان ارائه رقم دقیق بود و اطلاعات کافی در این زمینه وجود داشت، دیگر عنوان فرار مالیاتی برای آن در نظر گرفته نمی شد.

وی تصریح کرد: در قانون، به تازگی فرار مالیاتی جرم شناخته شده و برای کسانی که مبادرت به فرار مالیاتی می کنند، حتی مجازات زندان نیز در نظر گرفته شده است.

اسدی تاکید کرد: در مجموع اگر سیستم مالیاتی شفاف باشد و طرح جامع مالیاتی به درستی اجرا شود، فرار مالیاتی به حداقل خواهد رسید.

کد مطلب 4026959

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