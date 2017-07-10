تخصیص ۱.۶ میلیارد تومان پژوهانه به دانشگاه رازی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد ابراهیم اعلمی ال آقا، رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه امروز دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهشی دانشکده رازی که در حوزه ریاست این دانشگاه برگزار شد، اظهار داشت: اگر بخواهیم در دانشگاه به وظیفه ذاتی برسیم باید توجه داشته باشیم باید در مسیر پژوهش ورود جدی پیدا کنیم و اگر در بحث تولید فن آوری و ثروت توجه جدی نداشته باشیم شاید از رسالت اصلی دانشگاه فاصله بگیریم.

اعلمی ال آقا افزود: امروز شأن دانشگاه این است که در خدمت جامعه و نظام اسلامی باشیم و همه هم وغم ما در این است که در مسیر یک اقتدار آفرینی به عنوان یک جبهه کار فعالیت کنیم.

وی با اشاره به قدمت دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: در دانشگاه ما چالش جدی نداریم، واگر تاکید به بحث پژوهش و فن آوری است، ما بایستی نگاه مجددی به خلاقیت، داشته باشیم.

اعلمی ال آقا به اشاره به اقدامات ۳سال گذشته دانشگاه رازی افزود: به عنوان نمونه یک میلیارد و۶۰۰ میلیون تومان در باب پژوهانه امسال به دانشگاه تخصیص داده شده است.

وی افزود: همچنین دربحث پژوهش، بهبود در روشها، فرآیندهایی تعقیب شده و در بحث آزمایشگاه دانشگاه آزمایشگاه مرکزی حرکت جدی صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه ادامه داد: در دبیرخانه شورای استان اقدامات جدی شده و حوزه پژو هش پای کار بوده و موضوع را تعقیب کرده است. همچنین بسیاری از آئین نامه‌های جدید با همت حوزه پژوهش تدوین شده است.

وی در ادامه سخنانش گفت: دانشگاه رازی کرمانشاه بسیاری از دانشگاه ها را پشت سر گذاشته است که وجود بالغ بر ۶۰۰ مقاله در دانشگاه های کشور نشان از آن است.

اعلمی ال آقا، تأمین اعتبار رادر بخش پژوهش یک میلیارد تومان عنوان کرد افزود: وقتی تأمین اعتبار کم باشد کشش زیادی در این بخش نیست.

وی گفت: از افتخار ات دانشگاه رازی کرمانشاه به حضور جدی در بغضی از پروژه های کلان است و در بسیاری از پروژه های کلان طرح آمایش با پافشاری استان واستانداری توانسته ایم کار را پیش ببریم که در دانشگاه به صورت تیمی این کار کمتر بوده است، ون یاز است فرهنگ کار تیمی را در دانشگاه بیشتر کنیم.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه تاکید کرد: پژوهش های کاربردی را به عنوان سر لوحه های کار دانشگاه ا نیاز است بتوانیم به جد دنیا کنیم و از پژوهشهای کاربری استفاده کنیم. همچنین از سیاست‌های امسال دانشگاه به جد دنبال کردن پژوهش ها است.

وی در خصوص انتخاب محمد باقر نجفی به عنوان معاون پژوهشی دانشکده رازی کرمانشاه گفت: ایشان در ارتباط با اقتصاد و دانش بنیان از محدود کسانی است که می توان نام برد، علا رقم کسالت هایی که داشتند پیشنهاد ما را پذیرفتند وجای شکر گذاری وافتخار است که از حضور ایشان در بخش پژوهش استفاده کنیم.

اعلمی ال آقا هر دو معاونین جدید و قدیم بخش پژوهش دانشگاه رازی را ا افراد موفق دانست و معتقد بود در دانشگاه همان سیاست‌ها دنبال می شود و دکتر نجفی با قوت بیشتری کار را پیش خواهد برد.

وی در زمینه ارتباط با همه دستگاه ها افزود: با همه دستگاه ها تفاهم نامه هایی داشته ایم که از آن جمله در زمینه کارآفرینی بوده است و جا دارد از همه اعضای پژوهشی تشکر کنیم.

در پایان این مراسم طی حکمی از طرف رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه، محمد باقر نجفی عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه به سمت معاون پژوهشی دانشکده رازی منصوب و از خدمات ۳ ساله دکتر محمد جوشقانی تقدیر شد.