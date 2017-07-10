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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۷

فرمانده انتظامی استان کرمان:

باند سرقت مسلحانه از آرایشگاه های زنانه کرمان منهدم شد

باند سرقت مسلحانه از آرایشگاه های زنانه کرمان منهدم شد

کرمان - فرمانده انتظامی استان کرمان از انهدام باند سرقت مسلحانه از آرایشگاه های زنانه استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا بنی اسدی فر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص سرقت های مسلحانه از آرایشگاه های زنانه سطح شهر کرمان، اظهار کرد: در پی دو مورد گزارش سرقت مسلحانه در سوم تیرماه ۱۳۹۶ از آرایشگاه زنانه سطح شهر، نیروی انتظامی با جدیت و حساسیت وارد عمل شد.

وی با اشاره به اینکه سارقان یک زن و یک مرد بودند، افزود:شیوه کار آنها به این صورت بوده که یک زن با وقت قبلی وارد آرایشگاه زنانه می شد و به دنبال آن یک مرد وارد شده و اقدام به سرقت می کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان ادامه داد: با درایت، اقدامات فنی و اطلاعاتی نیروی انتظامی  و اطلاع سانی به موقع به آرایشگاه ها این سارقان در کمترین زمان ممکن شناسایی شدند و سومین سرقت آنها با شکست مواجه شد.

سردار بنی اسدی با بیان اینکه این سارقان سابقه کیفری ندارند، گفت: اموال سرقت شده که به خارج از استان کرمان منتقل شده بودند، کشف و مالخر نیز دستگیر شد.

وی یادآور شد: پلیس در راستای تامین امنیت مردم با هر ابزاری فرصت ارتکاب جرم را از تمامی هنجارشکنان و مجرمان گرفته است و با پشتوانه مردم برخورد قانونی لازم را با مجرمان خواهد داشت.

فرمانده انتظامی استان کرمان یادآور شد: سرقت های مسلحانه در استان ۳۵ درصد کاهش و کشفیات در این حوزه پنج درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 4026965

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