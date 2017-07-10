استان زنجان دارای جایگاه ویژه و تاثیرگذار در رشته بدمینتون است

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوان ظهر دوشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت بدمینتون استان زنجان، با بیان اینکه این رشته در استان از نظر کسب مدال ها و افتخارات کشوری و ملی در ایران چشم گیر بوده است،افزود:دوره و اردویی نبوده است که نفرات و بازیکنان و مربیان استان زنجان در بین اعضا تیم ملی نباشند.
وی با اشاره به اینکه ۴۷ رشته در استان زنجان فعال هستند، ادامه داد: بدمینتون سابقه درخشانی از گذشته بر جای گذاشته است و هم اکنون نیز این پیشرفت ادامه دارد.
جوان با بیان اینکه این رشته از نظر سخت افزاری و بازیکن پروری در جایگاه خوبی قرار دارد، تاکید کرد: بدمینتون استان زنجان فرهنگ بالایی را در بین فرزندان زنجانی ایجاد کرده است که سعی داریم در استان فاصله ایجاد شده بدمینتون با آسیا را به حداقل برسانیم و در آسیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.
مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان ادامه داد:آرامش و فرهنگ ایجاد شده در بدمینتون استان زنجان را مدیون خون شهداو امام راحل (ره ) برشمرد و اظهار داشت :حساسیت به این رشته در استان بیشتر از گذشته باید تاکید شود و پیشکسوتان و کسانی که در بدمینتون استان زنجان استخوان ترکانده اند ،چه موافق و چه مخالف باید با هم برای پیشرفت بدمینتون استان زنجان کمک کنند.
جوان در ادامه تزریق بودجه برای ساخت سالن هایی در ابهر و خرمدره و هیدج را از رئیس فدراسیون بدمینتون خواستار شد.
در مجمع انتخابات هیات بدمینتون ۵ کاندیدا شرکت کرده بودند و آقایان داریوش اسکندری ،محمود انصاری، غلامرضا باقری ،شهرام مریی و حسین اعلا پور ۵ کاندیدا انتخابات بدمینتون استان زنجان بودند که داریوش اسکندری ،غلامرضا باقری و شهرام مربی انصراف خودشان را اعلام کردند.
در نهایت محمود انصاری با کسب ۱۲ رای از ۱۸ رای ماخوذه چهار سال سکان هدایت هیات بدمینتون استان زنجان را برعهده گرفت.
نظر شما