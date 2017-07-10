فریب شرکت های کاغذی را نخورید/افزایش ۲۰ درصدی کلاهبرداری در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله حسن پور پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری از کشف ۱۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق طی سال جاری در استان کرمان خبر داد و گفت: شاهد افزایش کشفیات تجهیزات پزشکی، آرایشی بهداشتی، دام و دارو نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان هستیم.

وی مجموع کشفیات جرائم اقتصادی در استان کرمان را بیش از ۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: کالای قاچاق در استان کرمان طی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش یافته است.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از فعال شدن قرارگاه مبارزه با سرقت در استان کرمان سخن به میان آورد و گفت: ۲۱۱ باند سرقت در کرمان متلاشی شده منهدم شده است.

حسن پور از کشف ۶۷ درصد سرقت ها در استان کرمان طی امسال خبر داد و افزود: امسال هیچ موردی از سرقت از بانک ها در استان نداشتیم.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان بیان کرد: میزان سرقت از منازل هفت درصد، سرقت از مغازه پنج درصد، سرقت موتورسیکلت ۱۰ درصد، سرقت لوازم داخل خودرو ۱۴ درصد و کیف قاپی هشت درصد کاهش داشته است.

۶۴ درصد قتل ها در استان کرمان مسلحانه است

حسن پور از کشف حدود ۴۲ درصد از قتل های سال های ۸۵ به بعد در استان کرمان خبر داد و افزود: کشف قتل در استان کرمان نسبت به وقوع آن در استان کرمان ۱۱۳ درصد است.

وی بیشترین قتل های رخ داده در استان کرمان را مسلحانه عنوان کرد و گفت: امسال ۶۴ درصد قتل ها در استان کرمان مسلحانه، ۳۴ درصد مربوط به نزاع و اختلاف، ۲۴ درصد بر سر مسائل غیر اخلاقی رخ داده است.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با تاکید بر لزوم فراگیری مهارت های کنترل خشم افزود: سلاح های غیر مجاز، تاثیر فضای مجازی در جرایم، مواد مخدر، نقش اتباع بیگانه و پایین بودن آستانه تحمل افراد باعث وقوع بسیاری از قتل ها شده است.

وی آخرین قتل معوقه کشف شده امسال را مربوط به ۲۹ شهریور ۸۸ دانست و گفت: قاتل که بعد از ارتکاب جرم متواری شده بود امسال در حالی که به صورت ناشناس از کرمان به بم در حال تردد بود دستگیر شد.

افزایش ۲۰ درصدی کلاهبرداری در کرمان

وی به یک مورد کلاهبرداری توسط یک شرکت کاغذی اشاره کرد و گفت: اخیرا باندی یک واحد مسکونی را در یک خیابان اصلی شهر اجاره کرده و با تبلیغ روزنامه ها و نشریات اقدام به کلاهبرداری می کرد.

حسن پور عنوان کرد: اعضای این باند وعده سود سه تا ۷۰ میلیونی در صورت کار در شرکت را به مردم داده بودند.

وی از انهدام این باند خبر داد و گفت: سه نفر مرد و سه نفر زن در این رابطه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان یادآور شد: شاهد افزایش ۲۰ درصدی کلاهبرداری در استان کرمان هستیم.