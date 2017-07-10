غیرت اجتماعی در جامعه تقویت شود/ تشویق دختران خوش حجاب در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله جمیری پیش از ظهر دوشنبه در جمع اعضاء ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با گرامیداشت هفته عفاف و حجاب اظهار داشت: ترویج فرهنگ عفاف و حجاب عاملی برای کنترل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است.

وی خاطرنشان کرد: اگر در جامعه اسلامی غیرت اجتماعی تقویت شود، انسان خود نگهدار و دیگر نگهدار می شوند و به تبع آن بسیاری از معضلات اجتماعی حذف و یا تقلیل پیدا می کند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر افزود: تقویت عفاف و حجاب در جامعه وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی است که می‌بایست توسط همگان در جامعه، مطالبه و اجرایی شود.

وی ادامه داد: یکی از مظاهر جامعه مهدوی، تقویت عفاف و حجاب در جامعه اسلامی است و همه آحاد مردم و مسئولان تکلیف شرعی دارند برای شکل گیری جامعه مهدوی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.

جمیری تصریح کرد: بی‌حجابی پرچمی برای بی بندباری و ازدیاد مفاسد اجتماعی است و در واقع نقطه شروعی برای انحطاط خانواده ها و اضمحلال جوانان جامعه اسلامی به حساب می‌آید.

وی با تاکید بر اینکه نظام اسلامی، به دنبال ترویج عفاف و حجاب، به عنوان یکی از ارکان اساسی تربیت نیروی انسانی تراز اسلام و انقلاب در جوامع بشری است و از همگان بخصوص نهاد های فرهنگی خواست که در راه اعتلای این فرضیه، آتش به اختیار گام بردارند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان در پایان به برخی از برنامه های اجرایی ستاد اشاره کرد و گفت: در طول هفته عفاف و حجاب برنامه اهدای جوایز به دختران خوش حجاب در سنین ۵ تا ۱۰ سال در سطح شهر بوشهر برگزار می‌شود.

وی گفت: برگزاری نمایشگاه‌های عفاف و حجاب، پخش فیلم کوتاه، اجرای تئاتر خیابانی، مسابقات مجازی با موضوع عفاف و حجاب و غیره از دیگر برنامه‌های این هفته است.