سیزدهمین شماره مجله «فناوری مهر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره از مجله «فناوری مهر»، در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، در گزارشی به پیامدهای مثبت و منفی پدیده جدید دنیای مجازی با عنوان «اوترنت» پرداخته است. وضعیت کاربران موبایل و اینترنت موبایل در جهان، آسیا و ایران از دیگر گزارشهایی است که در این بخش منتشر شده است.

آخرین وضعیت فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات در کنار اخبار جذابی از جدیدترین تکنولوژیهای دیجیتال و اخبار مربوط به برند محبوب اپل از دیگر اخباری است که در بخش فناوری اطلاعات این شماره از مجله فناوری مهر، منتشر شده است.

در بخش علم و دانش، نگاه ویژه ای به موضوع تولید علم با توجه به وضعیت ایران در حوزه های مختلف تولید علم شده است. انتشار فهرست برترین دانشمندان علوم پزشکی و ثبت ۱۰۴ هزار اختراع توسط دانشمندان ایرانی از دیگر اخبار مهم این بخش است.

اخباری مانند تشخیص زودهنگام بیماری انسداد عروق قلبی و نیز آلزایمر از جمله موضوعات خواندنی در بخش علم و دانش است.

در بخش فناوری های نوین در گزارشی به موضوع اقتصاد نوین مبتنی بر فناوری پرداخته شده است. در این گزارش به این سوال که اقتصاد کدام کشورها با فناوری گره خورده است، پاسخ داده می شود. تصویب حمایت از ۹۰ طرح فناورانه از دیگر اخبار مهمی است که در این بخش به آن پرداخته شده است.

در بخش فناوریهای نوین، تصویری از نخستین جت شخصی تک موتوره دنیا منتشر شده است.

سیزدهمین شماره مجله «فناوری مهر» در بخش مجزایی به فناوری خودرو پرداخته که گزارش های مختلفی از معرفی خودروهای خودران دارد که با بکارگیری فناوری، جنجال به پا کرده اند. در این بخش اخبار جذابی از سطح ۴ فناوری خودروهای خودران و نیز خودروهای خودرانی که کالا ارسال می کنند به چشم می خورد.

ساخت ۱۰۰ خودروی برقی دو سرنشین با نام یوز و راه حل مهندسان ایرانی برای صرفه جویی در سوخت خودرو از دیگر اخبار مهم این بخش است.

این شماره در بخش هوا و فضا نیز از قرارداد همکاریهای جدید فضایی با ۷ دانشگاه و توقف پروژه اعزام انسان به فضا خبر داده است.

آغاز تلاش اروپایی ها برای یافتن همزاد کره زمین و نیز برملا شدن رازهای جدید درباره مشتری از دیگر موضوعاتی است که در این بخش به آن اشاره شده است.

شماره سیزدهم مجله فناوری مهر در ۸۵ صفحه در قالب فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.