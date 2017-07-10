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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۰

فرماندار سلطانیه:

فرآیندهای تفکیک اسناد اراضی شهرک صنعتی سلطانیه در حال انجام است

فرآیندهای تفکیک اسناد اراضی شهرک صنعتی سلطانیه در حال انجام است

زنجان-فرماندار سلطانیه گفت: فرآیندهای تفکیک اسناد اراضی شهرک صنعتی سلطانیه، جهت واگذرای به سرمایه گذاران درحال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی  ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران،به آخرین وضعیت عملیات اجرایی طرح احداث شهرک صنعتی ۱۰۴ هکتاری سلطانیه، اشاره کردو گفت: طراحی این شهرک در ۲ فاز عملیاتی صورت یافته است. 

وی اظهار کرد: تهیه پروفیل های طولی و عرضی شهرک، مطالعات ژئوتکنیک، انتخاب مشاور ارزیابی اثرات زیست محیطی، حفاری و لوله گذاری و پمپاژ چاه و اخذ مجوز تامین آب به مقدار ۲۰ لیتر در ثانیه به منصه ظهور رسیده است.

فرماندار سلطانیه به تحقق اموری چون اجرای منبع هوایی ۱۰۰ متر مکعبی، عقد قرارداد و شروع عملیات شبکه ۲۰ کیلوولت و تامین برق شهرک، اجرای عملیات خاکی و خیابان سازی، برگزاری مناقصه شبکه توزیع آب و انتخاب پیمانکار ذیصلاح اشاره داشته و شروع عملیات اجرایی آبرسانی شهرک را نیز از جمله کارهای در دست اجرا یاد نمود.

خالقی تاکید کرد: انتقال قطعی سند اراضی این شهرک محقق گردیده است که در ادامه آن فرآیند های مربوط به تفکیک اراضی و صدور اسناد برای زمین های انفکاکی نیز از سوی متولیان مربوطه امر درحال انجام می باشد.

وی گفت: براساس اعلام متولیان شهرکهای صنعتی استان، هرگونه واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی،منوط به اخذ مجوز زیست محیطی و تایید گزارشات لازمه در کمیته ماده ۲ دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور می باشد که در حال حاضر مطالعات مربوطه در حال انجام بوده و بدنبال اخذ تاییدیه های ویژه، واگذاری اراضی صنعتی به متقاضیان و سرمایه گذاران به وهله عمل وارد خواهد شد.

کد مطلب 4026977

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