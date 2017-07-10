در هیچ «سوله بحرانی» تغییر کاربری مطرح نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف ظهر امروز در حاشیه سومین جشنواره، همایش و نمایشگاه عمران شهری طی سخنانی در جمع خبرنگاران، تصریح کرد: ما هر سال نشستهای دورهای کلانشهرها و مراکز استانها در حوزههای تخصصی را برگزار میکنیم، امروز نیز نشست همکاری و علمی بین معاونان عمران کلانشهرها و مراکز استانها در کنار نمایشگاهی برای آشنایی با پروژهها برگزار شده است. در این نمایشگاه پروژههایی در حوزه طراحی، پیمانکاری و بخشهای عمرانی شهرداری تهران به نمایش گذاشته شده است؛ در پنلهای تخصصی نیز نشستهای فنی با اساتید دانشگاه برگزار میشود تا انتقال تجربیات صورت گیرد.
قالیباف تصریح کرد: در سالهای اخیر پروژههایی در شهر تهران اجرا شده که از جهت خلاقیت، معماری، زیبایی و فنی در دنیا مورد قبول واقع شدند و جایزه جهانی گرفتند. از پروژههایی مثل تونل نیایش که اخیراً در نشست فنی در هلند مورد توجه قرار گرفت تا پردیس ملت، پل طبیعت و … که هر کدام از این اجراها باید مورد بحث قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در کنار این موارد امروز از نقشههای شهر تهران از ۱۹۲ سال قبل تا کنون در قالب کتابی برای تهران نگاری پردهبرداری شد تا از ابتدای شکل گیری تهران تا ابتدای انقلاب مستند نگاری شود که میتواند افقی هم برای آینده باشد.
شهردار تهران با اشاره به رونمایی از دستگاه اسکن حفرههای زیر سطحی، گفت: مردم ما در شهر شاهد بودند که گاهی اوقات خیابانها به دلایل مختلف ریزش و نشست میکردند، بحثهای مختلفی هم صورت میگرفت که علت نشستها تونل مترو، نشت آب و … بوده است با این وجود همیشه نگران بودیم این ریزشها حادثهای ایجاد نکند. در این زمینه توانستیم با همکاری برخی از کشورهای خارجی دستگاه GPR را وارد کشور کنیم که عملاً سه ماه است این دستگاه کار خود را شروع کرده و اسکن زمین را انجام میدهد تا حفرههای موجود در زمین را در عمقهای متفاوت نشان دهد.
قالیباف در پاسخ به سؤالی دربارهٔ رویکرد انسان محور در پروژههای عمران شهری، تأکید کرد: طرحهای عمرانی ما مبتنی بر یک رویکرد اجتماع محور است، یعنی اول نیازهای مردم را مشخص کرده و سپس پروژه را اجرایی میکنیم.
وی با اشاره به ساخت بیش از ۵ میلیون متر مربع زیر ساخت فرهنگی در شهر تهران درکنار فضاهای فراغتی و فرهنگسراها، ابراز داشت: در شهری که مدیریتش یکپارچه نیست، خودروسازها خودرو تولید میکنند و بدون هیچ محدودیتی روزانه هزار خودرو وارد شهر میشوند. ما هم با گسترش اتوبانها مخالف هستیم به شرطی که خودروی جدیدی وارد شهر نشود.
وی گفت: در شرایطی که حدود دو میلیون خودرو در شهر تهران تبدیل به چهار و نیم میلیون خودرو میشود، اگر زیر ساختها و تقاطعهای غیر همسطح و تونلها و اتوبانها ایجاد نمیشد آیا تردد در شهر امکانپذیر بود؟
شهردار تهران با اشاره به توسعه زیر ساختهای حوزه نرمافزاری در شهر تهران، گفت: در کنار این موارد زیر ساختهایی مثل کانال تأسیسات، آبهای سطحی، سدها و حوضچههای آرامش برای جلوگیری از سیلابها همه از نیازهای ضروری است که باید در شهر انجام میشد.
قالیباف خاطرنشان ساخت: تونل یک کار سختافزاری است اما کاملاً یک موضوع انسان محور است؛ چرا که امروز دیگر مترو یک سازه اجتماعی است نه یک سازه فنی. هم اکنون با زیر ساختهای ایجاد شده در مترو نیز به نقطهای رسیدهایم که با افزایش واگنها، ظرفیت جا به جایی ۱۰ میلیون مسافر با مترو وجود دارد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری دربارهٔ تغییر کاربری تعدادی از سولههای بحران مناطق، عنوان داشت: درخواست دارم به تاریخ و سوابق این موضوع برگردید؛ در هیچ سوله بحرانی تغییر کاربری مطرح نشده اما جای سؤال است چرا این بحث را به گونه دیگری میگویند؟
شهردار تهران ابراز داشت: زمانی که سولههای بحران ساخته شد بخشی از این سولهها بلا استفاده بود و باید میماند تا زمان وقوع بحران از آنها استفاده شود. در مقابل باید در بخشی از سولهها تجهیزات زمان بحران استقرار میداشت که هم اکنون این تجهیزات در سولهها استقرار دارند؛ قسمتی از بخشهای اداری که باید در سولهها باشند نیز در این سولهها مستقر هستند اما بقیه سولهها در مواقع عادی مورد استفاده قرار نمیگرفت.
قالیباف گفت: در آن زمان شورای شهر با پیشنهاد شهرداری تهران تصمیم گرفت تا سولههایی که تنها برای اسکان در زمان بحران هستند را برای استفاده ورزشی بانوان در محلات مورد استفاده قرار دهند. در ادامه قرار شد سولههای بعدی که توسعه پیدا میکند، سولههای ورزشی هم تخلیه شود و استفاده ورزشی از آنها صورت نگیرد که این کار در حال انجام است.
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