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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۵۳

رئیس فدراسیون بدمینتون کشور:

اختلاف سلیقه در ورزش بدمینتون استان زنجان باید کنار گذاشته شود

اختلاف سلیقه در ورزش بدمینتون استان زنجان باید کنار گذاشته شود

زنجان- رئیس فدراسیون بدمینتون کشور گفت: اختلاف سلیقه در ورزش بدمینتون استان زنجان باید کنار گذاشته شود و برای رشد و شکوفایی این رشته ورزشی زنجان از حاشیه ها دور بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوریا ظهر دوشنبه در مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان زنجان با بیان اینکه با برگزاری هر مجمعی یک برنده وجود خواهد داشت، افزود: در استان زنجان بیگانه نیستم و زنجان خانه دوم من است و در  مسابقات و جلسات زیادی افتخار حضور در این استان را داشته ام.

پوریا با اشاره به اینکه در هر مجمع افراد بیگانه در آن رشته شرکت و حق رای ندارند ،ادامه داد: اعضا مجمع نباید خود را در آن جلسه بیگانه بپندارند و کسی که حق رای دادن به کاندید مورد نظر را دارد نیز بعد انتخابات باید به ریسک هیات با رفتار دوستانه کمک و همکاری کنند تا پیشرفت حاصل شود و بدون همکاری همدیگر این مهم به دست نخواهد آمد.

وی ورزشکاران بدمینتون استان زنجان را در بحث ها فرهنگی سر آمد در کشور دانست و افزود: استان زنجان به عنوان استانی اخلاق مدار در همه جا کشور مطرح شده است و  از همه دوستان زنجانی توقع همکاری با فدراسیون بدمینتون را دارم و من به شما دست دراز می کنم که به هیئت بدمینتون استان زنجان کمک کنید  که در اصل به فدراسیون کمک خواهید کرد.

رییس فدراسیون بدمینتون گفت: اختلاف سلیقه در ورزش بدمینتون استان زنجان باید کنار گذاشته شود و برای رشد و شکوفایی این رشته ورزشی زنجان از حاشیه ها دور بماند.

کد مطلب 4026984

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