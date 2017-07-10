به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوریا ظهر دوشنبه در مجمع انتخابات هیئت بدمینتون استان زنجان با بیان اینکه با برگزاری هر مجمعی یک برنده وجود خواهد داشت، افزود: در استان زنجان بیگانه نیستم و زنجان خانه دوم من است و در مسابقات و جلسات زیادی افتخار حضور در این استان را داشته ام.

پوریا با اشاره به اینکه در هر مجمع افراد بیگانه در آن رشته شرکت و حق رای ندارند ،ادامه داد: اعضا مجمع نباید خود را در آن جلسه بیگانه بپندارند و کسی که حق رای دادن به کاندید مورد نظر را دارد نیز بعد انتخابات باید به ریسک هیات با رفتار دوستانه کمک و همکاری کنند تا پیشرفت حاصل شود و بدون همکاری همدیگر این مهم به دست نخواهد آمد.

وی ورزشکاران بدمینتون استان زنجان را در بحث ها فرهنگی سر آمد در کشور دانست و افزود: استان زنجان به عنوان استانی اخلاق مدار در همه جا کشور مطرح شده است و از همه دوستان زنجانی توقع همکاری با فدراسیون بدمینتون را دارم و من به شما دست دراز می کنم که به هیئت بدمینتون استان زنجان کمک کنید که در اصل به فدراسیون کمک خواهید کرد.

رییس فدراسیون بدمینتون گفت: اختلاف سلیقه در ورزش بدمینتون استان زنجان باید کنار گذاشته شود و برای رشد و شکوفایی این رشته ورزشی زنجان از حاشیه ها دور بماند.