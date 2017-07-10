ارتقاء دانش تخصصی و تحقیقات علمی در زمینه فقر زدایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، این مراسم انعقاد تفاهم نامه با حضور مهندس سید پرویز فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) و دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی ۱۹ تیرماه در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.

موضوع تفاهم نامه همکاری و مشارکت در زمینه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اشتغال و کارآفرینی و نیز بهره گیری متقابل از ظرفیت های موجود در راستای مسوولیت ها و مأموریت ها دو طرف است.

از اهداف این تفاهم نامه نیز می توان به «استفاده از توانمندی های علمی، تخصصی و تجربی جهاددانشگاهی در جهت توانمندسازی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خانواده های مورد حمایت امداد امام(ره) و سایر نیازمندان جامعه»، «ارتقای دانش تخصصی و افزایش مهارت نیروی انسانی و کیفیت تحقیقات علمی ـ کاربردی در زمینه فقرزدایی» و «ارتقای سطح خدمات و فعالیت های حمایتی به جامعه محرومان و نیازمندان» اشاره کرد.