  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۲

در قالب تفاهم نامه ای مقرر شد؛

ارتقاء دانش تخصصی و تحقیقات علمی در زمینه فقر زدایی

ارتقاء دانش تخصصی و تحقیقات علمی در زمینه فقر زدایی

رئیس جهاددانشگاهی با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تفاهم نامه همکاری در راستای ارتقا دانش تخصصی و تحقیقات علمی در زمینه فقر زدایی منعقد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، این مراسم انعقاد تفاهم نامه با حضور مهندس سید پرویز فتاح رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) و دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی ۱۹ تیرماه در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.

موضوع تفاهم نامه همکاری و مشارکت در زمینه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اشتغال و کارآفرینی و نیز بهره گیری متقابل از ظرفیت های موجود در راستای مسوولیت ها و مأموریت ها دو طرف است.

از اهداف این تفاهم نامه نیز می توان به «استفاده از توانمندی های علمی، تخصصی و تجربی جهاددانشگاهی در جهت توانمندسازی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خانواده های مورد حمایت امداد امام(ره) و سایر نیازمندان جامعه»، «ارتقای دانش تخصصی و افزایش مهارت نیروی انسانی و کیفیت تحقیقات علمی ـ کاربردی در زمینه فقرزدایی» و «ارتقای سطح خدمات و فعالیت های حمایتی به جامعه محرومان و نیازمندان» اشاره کرد.

کد مطلب 4026986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها