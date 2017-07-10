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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۸

غیبت مهاجم الاهلی در تمرینات اتریش/ السومه به پرسپولیس می رسد؟

غیبت مهاجم الاهلی در تمرینات اتریش/ السومه به پرسپولیس می رسد؟

مهاجم تیم فوتبال الاهلی عربستان به خاطر مصدومیت در تمرینات دو روز گذشته این تیم غایب بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، «عمر السومه» مهاجم سوریه ای تیم الاهلی عربستان که گلزن اول این تیم عربستانی هم هست، مدتی است که با مصدومیت دست و پنجه نرم می کند.

السومه حتی باوجود مصدومیت همراه سایر بازیکنان این تیم به اردوی اتریش رفت ولی شدت گرفتن مصدومیت این بازیکن باعث شده تا السومه در تمرینات دو روز گذشته غایب باشد.

طبق اعلام رسانه های عربستانی، السومه در عضلات شکم خود احساس درد دارد و به همین خاطر نتوانسته در تمرینات حضور یابد. مشخص نیست که با ادامه این مصدومیت آیا السومه به دیدار با پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا می رسد یا خیر.

الاهلی حریف پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا است که دیدار رفت آنها ۳۱ مرداد و دیدار برگشت این دو تیم ۲۱ شهریور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4026989

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