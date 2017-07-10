به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، رئیس هیئت تنیس روی میز استان چهارمحال و بختیاری گفت: پیشکسوتان تنیس روی میز چهارمحالی پنجشنبه این هفته در شهرکرد با یکدیگر به رقابت میپردازند.
علی نادری با اشاره به اینکه همزمان با مسابقات پیشکسوتان، رقابتهای بخش هوپس نیز اجرا میشود، افزود: افرادی که متولد ۸۴ تا ۸۶ هستند، میتوانند در مسابقات بخش هوپس شرکت کنند.
وی شرایط سنی برای حضور در رقابتهای پیشکسوتان را متولدین ۱۳۵۶ به بعد اعلام و تصریح کرد: افراد برتر این رقابتها به مسابقات قهرمانی کشور راه مییابند.
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