المپیاد ورزش محلات در کاشان به مدت دو ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین المپیاد ورزش محلات کاشان برای نخستین بار از سوم مرادماه همزمان با میلاد باسعادت حضرت فاطمه معصومه(س) با محوریت محلات مناطق پنج گانه شهری کاشان برگزار می‌شود.

این المپیاد در دو بخش آقایان و بانوان به مدت دوماه با رقابت ورزشکاران در محلات مختلف ادامه می یابد.

ترویج فرهنگ ورزش در بین شهروندان در محلات مختلف کاشان، غنی‌سازی اوقات فراغت آحاد جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان و دور ساختن آنها از معضلات اجتماعی، تقویت روحیه نشاط و شادابی و گسترش فرهنگ ورزش های محلی و همگانی به عنوان مقدمه ورزش قهرمانی، ایجاد عدالت در توزیع امکانات در جامعه ورزش منطقه، ترویج اصل ورزش جوانمردانه آموزه های اخلاقی و منش پهلوانی و شناسایی و پرورش استعدادها در عرصه ورزش قهرمانی از جمله اهداف برگزاری نخستین المپیاد ورزش محلات کاشان است.

گفتنی است رشته های این المپیاد ورزش، فوتبال گل کوچک، تنیس خاکی، والیبال، تیراندازی، دو همگانی، دوچرخه سواری و بازی های بومی محلی را شامل می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقات می توانند تا ۳۰ تیرماه جاری با مراجعه به دبیرخانه المپیاد، فرهنگسراهای سطح شهر، موسسه هم اندیشی کانون های فرهنگی و یا دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان کاشان اقدام کنند.