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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۵

ولایتی:

علامه مجلسی افتخار جهان تشیع و اسلام است

علامه مجلسی افتخار جهان تشیع و اسلام است

جلسه ۲۱۶ کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر علی اکبر ولایتی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در ابتدای جلسه جلسه ۲۱۶ کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارشی از اقدامات انجام شده پیرامون همایش «نقش صفویه در تقویت مکتب اهل بیت (ع) و احیای هویت ایرانی» ارائه شد.

پس از ارائه این گزارش، دکتر علی اکبر ولایتی با اشاره به نقش مرحوم علامه مجلسی (ره) در احیای میراث روایی شیعه گفت: برخی از تحرکاتی که علیه صفویه انجام می شود در حقیقت پوشش برای تخطئه آن مرحوم است.

وی افزود: آنچه که مرحوم علامه مجلسی (ره) در تدوین و گردآوری دائره المعارف «بحارالانوار» انجام داد، افتخار شیعه و دستاوردی مهم برای مسلمانان است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: جریان غربگرای تاریخ معاصر ایران برای تضعیف مبانی حکومت دینی و اسلامی، می‌کوشند تا تلاش علمای بزرگ عهد صفویه را بی‌ارزش جلوه دهد.

پس از سخنان دکتر ولایتی اعضای کمیته فرهنگ و تمدن اسلامی و ایران به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: پوشش مناسب رسانه‌ای این همایش، دقت در محتوای مقالات و گفتارها، منحصر نبودن نقش صفویه به تلاش‌های عمرانی و توجه به نقش این حکومت در بسط گفتمان اسلامی شیعی و رعایت انصاف در نقد نقاط ضعف حکومت صفویه.

در ادامه جلسه ۲۱۶ کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع حفاظت از محوطه تاریخی جندی شاپور مورد تأکید قرار گرفت و اعضای این کمیته با اشاره به نقش این محوطه تاریخی بر لزوم هماهنگی همه دستگاه‌ها در این زمینه تأکید کردند.

کد مطلب 4026995
سارا فرجی

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