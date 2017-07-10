۱۰واحد آموزشی بیرجند درطرح تابستانه هجرت بهسازی و زیباسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین سجادی نژاد ظهر دوشنبه در ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی بیرجند اظهار داشت: در تابستان امسال ۱۰ مدرسه در سطح شهرستان بیرجند با همکاری دانش آموزان در قالب اردوهای جهادی بهسازی و زیباسازی می شود.

وی بیان کرد: این مدارس در قالب پروژه مهر که از اردیبهشت ماه آغاز شده بهسازی می شوند و تا پایان مهر نیز به پایان خواهند رسید.

مدیر آموزش و پرورش بیرجند اضافه کرد: این اقدام با همکاری و مشارکت مدارس و دانش آموزان و بسیج دانش آموزی انجام خواهند شد.

سجادی بیان داشت: در سال قبل مسائل و مشکلاتی در حوزه پشتیبانی وجود داشت که امسال این مشکلات برطرف شده است.

مدیرجهاد کشاورزی بیرجند نیز در این جلسه به برخی پروژه های قابل واگذاری به اردوهای جهادی اشاره کرد و گفت: اردوهای جهادی می توانند در بخش احیاء و مرمت قنوات، کاشت نهال، احداث فنی باغ، نظارت بر توزیع نهال سالم و با کیفیتف هرس درختان خشکیده و جمع آوری شاخه های خشکیده و آفت زده به کشاورزان کمک کنند.

علی محمدی با اشاره به اینکه امسال سرمازدگی و خشکسالی به محصولات زراعی و باغی شهرستان خسارت وارد کرده است، عنوان داشت: اردوهای جهادی می توانند در جهت کاهش خسارات کم آبی، سرمازدگی و خشکسالی با کشاورزان همکاری داشته باشند.

وی، برگزاری کلاس های آموزشی برای کشاورزان به خصوص در زمینه ایجاد صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی را یکی دیگر از نیازهایی روستاییان عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده است که در صورت ایجاد صنایع تبدیلی از نظر اقتصادی درآمد کشاورزان دو برابر می شود که باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.