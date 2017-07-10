به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، مهدی رئیسی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های سازمان عمران آستان قدس،تسهیل تشرف زائران از جمله ایجاد سایبان مناسب در اماکن مختلف حرم مطهر رضوی است که در این راستا برای نخستین مرتبه سایبان ویژه ای در صحن گوهرشاد حرم مطهر نصب می شود.

وی افزود: نکته بسیار حساسی که در مورد این مسجد وجود دارد بحث تاریخی بودن بنای این مکان است که قدمت بیش از ۷۰۰ ساله دارد و برای ساخت سایبان به این نکته توجه داشتیم که هیچ گونه صدمه و خسارتی به بافت تاریخی این مکان وارد نشود.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص مسجد گوهرشاد زمان طولانی به طول انجامید، خاطر نشان کرد: در ابتدا طرحی را مورد مطالعه و بررسی قرار دادیم که همانند شهر مدینه منوره، با ۴ چتر مسجد را بپوشانیم. که در این طرح، اقلیم و آب و هوا، شرایط محیطی، قدمت معماری مسجد گوهرشاد، تنوع دمای منفی و مثبت، برف و باران مورد بررسی قرار گرفت.

مشاور فنی سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع)، با اشاره به اینکه هزینه‌ سایبان در این طرح ۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است و فنداسیون و سایر الزامات آن ارقام دیگری دارد، تصریح کرد: با توجه به تأکیدات و توصیه‌های مؤکد مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، ما به دنبال اجرای طرحی رفتیم با استفاده از استعداد، توان و ذوق مهندسان داخلی بویژه کارشناسان جوان در سازمان حریم حرم صورت گرفت.

وی ادامه داد: در این طرح به صورت موقت دو طرف صحن مسجد ستونهای کار می‌گذاریم که یک راهرو ساده را تشکیل می‌دهد و سقف آن پوششی ویژه ایام سرد سال، خواهد داشت. فاصله بین دو راهرویی که ۳۵ متر است با چادر به صورت کرکره‌ای پوشانده می‌شود.

مهندس رئیسی با بیان اینکه این پروژه در مدت ۲ ماه اجرایی شده است، به مزیت‌های این طرح اشاره و ابراز کرد: قابلیت حمل و جمع آوری و نصب مجدد در مکانی دیگر، موقت بودن، زیبا و چشم نواز بودن، آسیب نرساندن به بنای تاریخی مسجد، تولید کاملا داخل و سبک بودن ،برخی از مزیت‌های طرح سایبان مسجد گوهرشاد است.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم اجرای طرح سایبان، این است که مانع دید گنبد مطهر علی بن موسی الرضا(ع) از داخل مسجد گوهر شاد، نمی‌شود و طرح یاد شده، برای اقامه نماز ظهر و عصر زائران، به منظور ایجاد سایه و جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب مورد استفاده قرار می‌گیرد.