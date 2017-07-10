کشف بیش از ۱۴۰ کیلو تریاک درعملیات مشترک پلیس فارس و مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد جعفر تولایی در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی از اقدام قاچاقچیان مبنی بر انتقال مواد مخدر توسط یک دستگاه تریلی به سمت استان فارس مطلع و پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات پلیس و تبادل اطلاعات به موقع خودرو مذکور در محور فیروزآبا-شیراز شناسایی و توقیف شد.

تولایی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو، ۱۴۸ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک کشف و یک قاچاقچی را دستگیر کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس از شهروندان خواست برای کاهش تبعات اجتماعی ناشی از مواد مخدر، پلیس را در دستگیری قاچاقچیان یاری کنند و هرگونه اخبار در این زمینه را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.