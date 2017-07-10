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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۴

معاون فرهنگی دادگستری استان کرمانشاه خبر داد:

برپایی نمایشگاه هفته قوه قضائیه در کرمانشاه

برپایی نمایشگاه هفته قوه قضائیه در کرمانشاه

کرمانشاه- معاون فرهنگی دادگستری استان کرمانشاه، از برپایی نمایشگاه هفته قوه قضائیه در کرمانشاه خبر داد.

دانیال هودرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برپایی نمایشگاه هفته قوه قضائیه در  کرمانشاه خبر داد و گفت: این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه واقع در پارک شاهد برپا شده است.

وی افزود: این نمایشگاه در قالب ۱۴ غرفه و به مناسبت هفته قوه قضاییه برپا شده و عملکرد دستگاه قضایی استان را به نمایش گذاشته است.

معاون فرهنگی دادگستری استان کرمانشاه، زمان برپایی نمایشگاه را از ۱۸ تا ۲۳ تیر در محل پارک شاهد برپا بوه و کلیه سازمانهای مرتبط با دستگاه قضایی در استان در این نمایشگاه حضور دارند.

وی از ارائه خدمات رایگان پزشکی قانونی و مشاوره های رایگان حقوقی و خانواده  در قالب برنامه‌های جنبی این نمایشگاه در طی روزهای برگزاری آن خبر داد.

کد مطلب 4027007

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