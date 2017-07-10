دانیال هودرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برپایی نمایشگاه هفته قوه قضائیه در کرمانشاه خبر داد و گفت: این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمانشاه واقع در پارک شاهد برپا شده است.

وی افزود: این نمایشگاه در قالب ۱۴ غرفه و به مناسبت هفته قوه قضاییه برپا شده و عملکرد دستگاه قضایی استان را به نمایش گذاشته است.

معاون فرهنگی دادگستری استان کرمانشاه، زمان برپایی نمایشگاه را از ۱۸ تا ۲۳ تیر در محل پارک شاهد برپا بوه و کلیه سازمانهای مرتبط با دستگاه قضایی در استان در این نمایشگاه حضور دارند.

وی از ارائه خدمات رایگان پزشکی قانونی و مشاوره های رایگان حقوقی و خانواده در قالب برنامه‌های جنبی این نمایشگاه در طی روزهای برگزاری آن خبر داد.