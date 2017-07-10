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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۳۵

رئیس هیئت والیبال چهارمحال و بختیاری:

تیم والیبال چهارمحال و بختیاری به مسابقات کشوری اعزام شد

تیم والیبال چهارمحال و بختیاری به مسابقات کشوری اعزام شد

شهرکرد- رئیس هیئت والیبال چهارمحال و بختیاری از اعزام تیم والیبال نوجوانان این استان به مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، علیرضا شجاعی گفت: تیم والیبال پسران استان برای حضور در رقابت‌های دسته دو قهرمانی کشور امروز عازم کرج می‌شوند.

وی افزود: عباس اسدی، امید همت زاده، علیرضا ربیعیان، آرش کریمی، محمد زمانی، علی طاهری، جواد سلیمانی، امیرحسین شاهرخی، ابراهیم پوزش، امیرحسین ثابتی، حمیدرضا هاشمی و ابراهیم طهماسبی اعضای تیم والیبال نوجوان استان را تشکیل می‌دهند.

شجاعی با اشاره به اینکه مسابقات دسته دو والیبال قهرمانی کشور از ۲۰ تیر آغاز می‌شود، تصریح کرد: تیم والیبال پسران استان در صورت موفقیت در این مسابقات به جمع تیم‌های لیگ دسته یک والیبال نوجوانان کشور می‌پیوندد.

کد مطلب 4027008

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