به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحیم بهرهمند ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای استانداردسازی پارکهای بازی در استان بوشهر تاکنون تلاشهای بسیار زیادی صورت گرفته است ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی داریم.
وی تاکید کرد: کالاها و یا خدماتی که شامل استاندارد اجباری میشوند دارای حساسیت بالایی هستند و یکی از این موارد زمینهای بازی است که ارتباط مستقیم با جان و سلامت افراد دارد.
مدیرکل استاندارد استان بوشهر اضافه کرد: به غیر از پارکهای بازی موجود در شهر عالیشهر، بقیه پارکهای بازی در نقاط مختلف استان بوشهر از وضعیت استاندارد نامناسبی برخوردار هستند.
تجهیزات استاندارد در پارکها نصب شود
وی با تاکید بر اینکه باید از تجهیزات استاندارد و همچنین شرایط نصب استاندارد برای پارکهای بازی استفاده شود، خاطرنشان کرد: در ابتدا باید تجهیزات استاندارد نصب شد و ما نیز نظارت لازم را بر این وضعیت خواهیم داشت و در صورت نیاز تذکرات لازم ارائه خواهد شد.
بهرهمند تصریح کرد: برخی ایرادات کوچک در برخی از پارکهای بازی وجود دارد که میتواند منجر به معلولیت و یا حتی مرگ استفادهکنندگان شود و با رفع آنها از این مشکلات جلوگیری میشود.
وی با اشاره به فعالیت دو شرکت مقیم بازرسی در سطح استان، بیان کرد: استانداردسازی باید قبل از نصب تجهیزات انجام شود. سامانه نظارت بر تجهیزات تفریحی راهاندازی شده است و برای راهاندازی پارکهای بازی باید از این سامانه استفاده کرد.
بازرسیهای رایگان از پارکهای بازی
مدیرکل استاندارد استان بوشهر به انجام بازرسیهای رایگان از پارکهای بازی بوشهر اشاره کرد و افزود: در صورتی که پارکهای بازی گواهی استاندارد نداشته باشند، بیمه نیز مسئولیت حوادث در این پارکها را نخواهد پذیرفت.
وی با انتقاد از عملکرد شهرداریها در این زمینه، ادامه داد: برای استانداردسازی پارکهای بازی بوشهر بازرسی انجام شد، نواقص و ایرادات به شهرداری اعلام شد، مکاتبات متعدد صورت گرفت، اطلاعرسانی انجام شد ولی شهرداری هیچ پاسخی به این مکاتبات و تذکرات نداد.
پلمب پارکهای بازی در بوشهر
بهرهمند اضافه کرد: در نشستهایی که با شهرداری و اعضای شورای شهر داشتیم این موارد به صورت مکرر اعلام شد ولی اقدامی برای استانداردسازی پارکهای بوشهر انجام نشد.
وی افزود: با این شرایط مجبور به پلمب پارکهای بازی در بوشهر شدیم ولی شهرداری این پلمب را شکست و بنر اطلاعرسانی را جمع کرد و نسبت به بازگشایی این پارک اقدام کرد.
استانداردسازی آسانسورها
مدیرکل استاندارد استان بوشهر در ارتباط با مشکلات آسانسورهای مراکز عمومی نیز بیان کرد: بسیاری از آسانسورها دارای نواقص متعددی هستند که بازرسی از این آسانسورها انجام شده است.
وی گفت: در صورتی که آسانسور یک ساختمان استاندارد نباشد، پایان کار به آن ارائه نمیشود ولی بسیاری از مشکلات مربوط به آسانسورهای ساختمانهای قدیمی است که برای استانداردسازی آن اقدام شده است.
بهرهمند از بازرسی و پلمب آسانسور مراکز پردتردد از جمله مراکز تجاری، رستورانها و هتلها خبر داد و اظهار داشت: برخی از مشکلات مربوط به تجهیزات بود و برخی نیز مربوط به نصابها بود که دریافت گواهی استاندارد را اجباری کردیم.
وی بیان کرد: در این زمینه باید با اطلاعرسانی مناسب مردم را نیز حساس کنیم که خودشان برای استانداردسازی آسانسورها مراجعه و پیگیری کنند.
پلمب ۷ جایگاه سیانجی
مدیرکل استاندارد استان بوشهر بیان برای استانداردسازی جایگاههای سوخت سیانجی در استان بوشهر نیز پیگیری لازم انجام شده است و بازرسی مستمر انجام میشود.
وی تصریح کرد: در استان بوشهر ۳۲ جایگاه سوخت سیانجی وجود دارد که سه جایگاه تعطیل است، ۱۸ جایگاه دارای شرایط استاندارد و ۱۱ جایگاه نیز وضعیت استاندارد مناسبی ندارد.
بهرهمند خاطرنشان کرد: به زودی هفت جایگاه سیانجی که وضعیت بحرانی دارند، پلمب خواهند شد.
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