نصب دستگاه خودپرداز در روستاهای فاقد هرگونه خدمات مالی الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ارتباطات و فناوری اطلاعات هرمزگان، مهدی عسکری زاده مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات هرمزگان ضمن اشاره به اجرای این طرح در روستاهای واجد شرایط استان، گفت: در فاز اولیه اختصاص رایگان دستگاه ATM به ۲۶روستای فاقد دستگاه از سوی این اداره کل صورت می پذیرد که در در ۶ ماهه نخست سال جاری در ۲۶ روستایی که دارای دفاتر ICT روستایی فعال می باشند نصب می گردد.

مدیر ارشد ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان با اعلام اینکه اجرای این طرح به رشد بانکداری الکترونیک در روستاها کمک شایانی خواهد نمود، افزود: سرمایه گذاری که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بدین منظور انجام شده است در جهت کاهش شکاف دیجیتالی و مرتفع نمودن مشکل کمبود نقدینگی در بین روستاییان می باشد که بر طبق توافقات انجام صورت گرفته در فاز اول دستگاه های مذکور به صورت رایگان در دفاتر ICT فعال ۲۶ روستای استان نصب خواهد شد.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات هرمزگان با ذکراین مطلب که این طرح در راستای خدمت‌رسانی بیشتر به روستاییان و همچنین ایجاد دولت الکترونیکی صورت گرفته است، تصریح نمود: با اجرای این طرح در روستاهای استان، علاوه بر بهره مندی روستاییان از خدمات بانکداری الکترونیک رونق اقتصادی و رشد گردشگری در منطقه را به دنبال خواهد داشت که این موارد گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان می باشد.

دکتر عسکری زاده یادآور شد: مدیریت امور شعب پست بانک استان وظیفه نصب و تامین نقدینگی دستگاه های ATM (خودپرداز) در روستاهای مورد نظر را بر عهده دارد و اداره کل ارتباطات وفناوری اطلاعات بر نصب ۲۶ دستگاه در ۲۶ روستای مورد نظر نظارت خواهد داشت که در ادامه اجرای طرح مذکور در ۶ ماهه دوم سال جاری نصب دستگاه های ATM در روستاهای دارای دفاتر ICT فعال ادامه خواهد داشت.

عسکری زاده گفت: این قبیل برنامه ها در راستای توسعه شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می شود. اگرچه معتقدیم تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله داریم اما تلاش های صورت گرفته برای توسعه خدمات ارتباطی و الکترونیکی در روستاها مناسب بوده و موجب دریافت راحت تر خدمات از سوی روستائیان و کاهش سفرهای غیرضرور می شود.

وی در پایان خاطر نشان نمود: با اجرای این طرح در ۲۶ روستا تقریبا تمام سرویس های بانکی مانند حواله، شارژ، دریافت های نقدی و پرداخت قبوض در دسترس اهالی قرار خواهد گرفت.​