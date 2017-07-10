شهر یاسوج تا چندین سال دیگر نیاز به تقاطع غیرهمسطح ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید ظهر دوشنبه درآیین ابلاغ اولویتهای کاری حوزه شهری یاسوج افزود: در راستای برنامه ریزی برای اجرای اولویتهای حوزه شهری یاسوج ارتقاء شاخصهای شهری، توسعه زیرساختها، زیبا سازی سیما ومنظر شهری یاسوج، تامین رفاه، نشاط، شادابی وآسایش شهروندان در اولویت کاری قرار دارد.

وی بیان داشت: ساماندهی ترافیک و ساماندهی صنوف مختلف، زیباسازی شهری نظیرکاشت درخت، درختچه، گل وگیاه، نورپردازی، حذف زائده های شهری واغتشاشات بصری از دیگر برنامه ها در سال جاری است.

جاوید اجرای روکش آسفالت، ایجاد فرهنگسرا و توسعه فرهنگسرا، ساماندهی پسماندهای شهری و توسعه زیرساختهای ورزشی محلات را از دیگر برنامه ها عنوان کرد.

وی افزود: درحوزه گردشگری نیز توجه ویژه به ظرفیتهای گردشگری همچون پارک آبشار، پارک جنگلی و ساماندهی بازارچه های محلی میوه و تره بار در طرح قرارگرفته است.

جاوید تصریح کرد: شهرداری یاسوج وارد مرحله جدیدی شده وتا پایان دوره کاری زیباسازی ورودی های شهر از پلیس راه قدیم تا میدان آریو برزن و ورودی غرب یاسوج ازپل مهریان تا میدان جهاد انجام می شود.

شهرداریاسوج همچنین با اشاره به فعالیتهای انجام شده در چهار سال گذشته تکمیل زیرساختهای شهری، به روز نمودن فعالیتهای شهرداری و برون سپاری خدمات را از اولویتهای محقق شده عنوان کرد.

وی افزود: در این مدت ۴۰ هکتاربوستان شهری ایجاد و نمایشگاه شهر، پایانه مسافربری، سردخانه و غسالخانه، بازارچه ماهی و گل وگیاه، بازارسنتی، مجتمع فرهنگی و سینمایی شهرو ایستگاه آتش نشانی احداث شد.

شهردار یاسوج احداث ساختمان معاونت عمرانی شهرداری، ایجاد هزارمترمربع فضای اداری، بازسازی پیاده روها، پرداخت بدهیهای شهرداری و به روز کردن مطالبات کارگران و کارکنان را ازاولویتهای محقق شده شهرداری درچهارسال اخیر عنوان کرد.