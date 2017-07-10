تامین پزشک متخصص برای بیمارستان فراهان در دستور کار قرار گیرد

محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مراکز و پروژه های درمانی شهرستان فراهان، اظهار داشت: بیمارستان فراهان ۶۴ تختخوابی است که در حال حاضر ۱۶ تخت درمانی آن راه اندازی شده و مابقی آن در آینده راه اندازی خواهد شد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با کمبودهای این بیمارستان افزود: بخش جراحی بیمارستان در حال احداث است که باید هرچه سریعتر به اتمام برسد و مواردی دیگری نیز با وزیر بهداشت در حال رایزنی بوده و دستور پیگیری آن ها داده شده است.

حسینی بیان کرد: همه تجهیزات پزشکی این بیمارستان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فراهم شده اما ساختمان آن را خیران ساخته اند و مابقی آن نیز با هزینه های خیران در حال ساخت است.

وی تصریح کرد: در دو مرحله این بیمارستان هزینه داشته، در اولین مرحله حدود ۱۷ سال پیش کل بیمارستان ساخته شده و در مرحله دوم مجددا بیمارستان براساس نقشه های جدید در حال بازسازی است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: برای احداث طبقه اول بیمارستان حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان خیران مساعدت کرده اند و حدود شش میلیارد تومان نیز وزارتخانه برای تجهیزات آن هزینه کرده است.

حسینی اظهار داشت: برای احداث طبقه دوم آن نیز یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خیران کمک کرده اند و مابقی تجهیزات را نیز وزارت بهداشت و درمان تهیه کرده است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی افزود: بیمارستان در حال حاضر دارای بخش عمومی، زایمان، بخش بستری و رادیولوژی و همچنین متخصصین داخلی است و دیگر متخصصین نیز یک روز یا دو روز طی هفته در بیمارستان حضور دارند.

وی گفت: هنوز کادر بیمارستانی این مرکز درمانی کامل نشده زیرا شرایط بستری تا چند روز گذشته هنوز کامل نشده بود و طبیعتا تا بیماران بستری نشوند، متخصصین نمی توانند فعالیت داشته باشند، بنابراین هم اکنون که بخش بستری افتتاح شده، تجهیز این بیمارستان به پزشکان متخصص بایستی در دستور کار قرار گیرد.