رمزگشایی ۲ محقق ایرانی از مرگ و میر بر اثر سرطان در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ان آ، تحقیق فرهاد اسلامی و مجید عزتی دانشمندان ایرانی نشان داده نیمی از مرگ های ناشی از سرطان میان مردان چینی و بیش از یک سوم مرگ های ناشی از سرطان میان زنان به دلیل عواملی مانند سیگار کشیدن، مصرف الکل، تغذیه نامناسب، اضافه وزن، فعالیت فیزیکی و عفونت است. از این عوامل به عنوان ریسک های قابل تغییر در تحقیق یاد شده است.

طبق تحقیقات فرهاد اسلامی عضو انجمن سرطان آمریکا و مجید عزتی از امپریال کالج لندن، مهمترین عامل مرگ در چین سرطان است. به طوری که سالانه ۴.۳ میلیون نمونه سرطانی جدید و ۲.۸ میلیون مرگ مرتبط با آن اتفاق می افتد.

چنین وضعیتی در دهه های آتی بدتر نیز می شود زیرا علاوه بر پیر شدن جمعیت، تغییرات در سبک زندگی ( مانند دریافت کالرهای اضافی و بی تحرکی) نیز خطر ابتلا به سرطان را می افزایند.

محققان متوجه شدند بیش از ۷۱۷ هزار مورد مرگ ناشی از سرطان در مردان و ۲۸۳۱۳۰ مورد از مرگ زنان در سال ۲۰۱۳ ناشی از این موارد بوده است. مصرف مداوم سیگار مهمترین عامل مرگ ناشی از سرطان در مردان بوده است. دومین عامل مهم مرگ و میر مردان چینی نیز ابتلا به عفونت هپاتیت ب بوده است و همچنین مصرف کم میوه و سبزیجات عامل بعدی به شمار می آید.

همچنین طبق نتایج تحقیق مهمترین عامل مرگ و میر زنان چینی مبتلا به سرطان نیز ابتلا به عفونت هپاتیت ب بوده است. مصرف پایین میوه و سبزیجات و قرار گرفتن در معرض دود سیگار به ترتیب دومین و سومین عوامل تاثیرگذار در مرگ زنان چینی مبتلا به سرطان به حساب می آید.

اسلامی در این باره می گوید: تحقیق ما احتمالا تعداد سرطان های مرتبط با ریسک های قابل تغییر را پایین تر از میزان واقعی تخمین زده است . زیرا ما نمی توانستیم تمام عوامل را در این تحقیق در نظر بگیریم. عوامل مهمی مانند آلودگی هوا در مکان های سرپوشیده ناشی از دود زغال و گرما یکی از عوامل اصلی ابتلا به سرطان ریه در زنان چینی است.